Luchan ciudadanos Orizaba con discapacidad por una inclusión verdadera

Un llamado a que la inclusión hacia personas con discapacidad se haga no sólo de palabra, sino en los hechos, hizo la presidenta del Club Trotamundos sin Límites Orizaba, Isabel Oyuki Nieto Zárate.



Reconoció que en Orizaba es donde más se ha trabajado en esta área y aun así sigue sin haber oportunidades laborales para este sector e incluso espacios públicos y privados a los que no tienen acceso.



Señaló que, aunque hay banquetas que cuentan con rampas, hay muchas que no las tienen, por lo que no pueden subir, o si las hay tienen obstáculos en el camino, como alambres y postes.



Mencionó que hay espacios públicos, como parques de diversiones, a los que no tienen forma de ingresar pues no hay las facilidades para desplazarse.



Incluso, abundó, en edificios privados no se les toma en cuenta en sus necesidades, pues hay hoteles en donde los sanitarios no tienen barras y cuartos en los que no pueden ingresar con sillas de ruedas.



Nieto Zárate indicó que tan sólo en Orizaba hay más de 935 personas con alguna discapacidad, principalmente motriz, que quieren las facilidades para hacer una vida lo más normal posible.



Consideró que en este aspecto hace falta más sensibilidad por parte de las autoridades y la misma población y en su caso nació sin discapacidad, pero cuando la tuvo se dio cuenta de las necesidades que hay y ojalá los tomaran en cuenta.