Luchar contra la inflación es enfrentar a la pobreza: AMLO

Desde Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que México enfrentará la inflación como enfrentó la pandemia del COVID-19 porque representa un desafío externo que surgió por la confrontación entre Rusia y Ucrania.Al encabezar las Jornadas de Producción para el Autoconsumo, cuestionó el actuar de los políticos más influyentes a nivel internacional que no lograron evitar este enfrentamiento, entre ellos, los de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)."Tienen tache los políticos de más influencia en el mundo, como los de la ONU, que no pudieron evitar la guerra, se cerraron, no hubo diálogo y se afecta a todo el mundo y lo más doloroso es que pierden la vida inocentes y muchos deben abandonar los pueblos y se afecta la economía global”.El Mandatario se reunió en el World Trade Center con 3 mil 200 técnicos del campo para exponer el plan antiinflación cuyo objetivo es contener la escalada de precios, principalmente de los alimentos.“Luchar contra la inflación es luchar contra la pobreza, fortalecer el poder de compra en nuestro pueblo”, señaló.Recordó que el Gobierno Federal firmó un acuerdo con productores, comerciantes y distribuidores para contener la escalada de precios.Finalmente, señaló que la inflación ha afectado a nivel internacional, ha pegado a Estados Unidos, países de Europa y México.