Luego de 17 años, cierra asociación de ayuda a mujeres con cáncer; pandemia le pegó

América Luna, presidenta de la asociación “Nueva Vida Ante el Cáncer”, cerrará las oficinas de atención tras 17 años de trabajo debido a la ausencia de ingresos para apoyar a mujeres, a consecuencia de la pandemia del COVID-19.



A pesar de ello aseguró que seguirá orientando vía remota a quienes requieran atención para evitar que haya más víctimas de esta mortal enfermedad.



"Son casi 17 años de trabajo altruista y me duele cerrar la oficina, pero no tengo para la renta, no tenemos ni un solo benefactor. Desgraciadamente el cáncer sigue. Sí se han parado los hospitales porque se han avocado al COVID, pero el cáncer es de atención rápida porque entre más lo atiendes más lo atacas. Desgraciadamente los hospitales están saturados", dijo.



Comprendió que los médicos hayan volcado su atención al COVID-19, sin embargo, explicó que este año los llamados de mujeres con dudas con respecto al cáncer de mama e incluso con el padecimiento ya avanzado la siguen contactando.



Reveló que sigue habiendo mujeres que carecen tanto de orientación como del tratamiento cuando ya son diagnosticadas.



"En nuestras posibilidades estamos tratando a las mujeres y es que no podemos ni poner el bazar porque nos exponemos al COVID. La oficina ya la estoy desmantelando. Me duele y me dan ganas de llorar porque es mi vida aquí. Ayudar a alguien que vivió lo mismo que yo es grande", dijo.



Para las mujeres que sospechan o tienen ya cáncer, América Luna dejó su número telefónico que es el: 9212033027 para que la contacten personalmente y pueda haber ayuda a tiempo.