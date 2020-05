Luego de casi una hora, habitantes de Ayahualulco dejan ir a personal del Sector Salud

Luego de casi una hora, pobladores de Los Altos en Ayahualulco les permitieron salir del pueblo a dos funcionarios de la Secretaría de Protección Civil Estatal y del Sector Salud que habían acudido a hacer labores de limpieza.



Y es que de acuerdo a información proporcionada por la autoridad municipal, los habitantes retuvieron a estos trabajadores luego de que se diera a conocer de 18 fallecimientos en esa comunidad.



Sin embargo, los habitantes habían indicado que no permitirían ningún tipo de sanitización en el lugar.



Al respecto, el alcalde Filiberto Morales Rosas informó que después de casi una hora, los pobladores permitieron la salida del personal estatal, quienes salieron con rumbo a la ciudad de Xalapa, por lo que dijo ya no obtuvo mayor información de ellos.



Señaló que elementos de la Policía Estatal y personal del Ayuntamiento dieron apoyo a las personas retenidas, pues mediaron con los pobladores.



No obstante, aseveró que insistirá en buscar un mayor apoyo con autoridades estatales y federales para que se sanitice la comunidad y se atienda la alarma de fallecimientos y se descarte un posible contagio de COVID-19 en el lugar.



Abundó que la gente se rehúsa a recibir la ayuda y que incluso ven como normal la muerte de tantos habitantes, pues argumentan que en la calle Galeana, donde se dio el reporte de estas muertes, hay muchas personas que padecen de diabetes y cáncer y ese es el motivo por el que fallecen, negándose a admitir que sea por el virus.