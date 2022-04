Luego de dos años, en Orizaba celebrarán Semana Santa como antes de la pandemia

La Iglesia Católica en la Diócesis de Orizaba, pidió a los fieles no dejarse distraer por actividades que pudieran dispersar la fe y la devoción en el inicio de la Semana Santa el próximo Domingo de Ramos.En entrevista el vocero diocesano, Helkyn Enríquez Báez, apuntó que: "como iglesia invitamos a todos nuestros fieles a no dejarse distraer por algunas actividades, que pueden dispersar la fe y la devoción.Les invitamos a celebrar con intensidad cerca al Señor, cada quien de acuerdo a su realidad, pues es para que esta experiencia de la Semana Santa sea una experiencia vital dándole gracias a Dios, que después de 2 años de pandemia, la vamos a poder desarrollar casi de modo ordinario".Añadió que por eso se debe pedir a Dios que disponga los corazones para que en esta Semana Santa, también sea una experiencia de vivir junto a Jesús y que Jesús dé la vida."El próximo fin de semana con el Domingo de Ramos iniciamos la Semana Santa dentro de la cual se ubica el Triduo Pascual, es decir la conmemoración de los misterios que nos han dado la salvación. La pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo".El sacerdote destacó que el Domingo de Ramos se recuerda la entrada triunfal en Jerusalén, donde el pueblo aclamó a Jesús reconociéndole como Rey y Señor de las vidas, familias y de la sociedad. "Nosotros como iglesia y todos los cristianos reconocemos que Jesús es el Señor y estamos invitados a proclamarlo y anunciarlo hacia los demás".Finalmente enfatizó el vocero que esta semana no es un mero recuerdo histórico, es una conmemoración desde la fe. "Es decir el Señor vuelve a realizar su pasó entre nosotros y por eso las celebraciones litúrgicas son especiales, únicas en todo el año. Por eso también la religiosidad y la devoción popular ayudan a crear un ambiente de recogimiento, de meditación, oración".