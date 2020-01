Luego de incendio en su vivienda, Don Guillermo pide ayuda a Ayuntamiento

La mañana de este miércoles, un incendio consumió la casa de don Guillermo Marín, en Boca del Río. Además de sus enseres, ropa y cama, también perdió parte del techo de la humilde vivienda por las maniobras de los elementos de Bomberos para combatir el siniestro.



Don Guillermo, quien vive en la calle Violetas y Beto Ávila de la colonia “Vista Alegre”, pidió ayuda a las autoridades de Boca del Río, porque necesita láminas para reconstruir el techo de su casa, porque está prácticamente a la intemperie.



“Lo que más necesitaría es lámina, no se quemó, pero los bomberos la destruyeron, el cuarto y el baño están sin techo", dijo.



Aunque no sufrió ninguna lesión porque se percató a tiempo del incendio, parte de la colección de libros de su trabajo también resultaron en pérdida total.



La causa del siniestro no se conoce aún; sin embargo, especula que se pudo generar debido a que su trabajo como técnico almacena “capacitores” de energía.



“Yo trabajaba motores y ventiladores y tenía capacitores que se ocupan para darle carga a los motores. Había unos grandes y desgraciadamente a veces se quedan cargados y si uno los agarra dejan carga, considero que el incendio se originó por eso”, relató.