Luego de ocho horas, levantan bloqueo contra de Centro de Transferencia en Córdoba

Tras ocho horas de bloqueo y sin solución alguna por parte de las autoridades competentes vecinos que se manifestaron en calles de ciudad de Córdoba para rechazar la construcción del Centro de Transferencia, en la comunidad 20 de Noviembre se retiraron, pero amenazaron con continuar mañana las acciones y lograr echar abajo el proyecto.Desde las 11 de la mañana llegaron a las avenidas 11 y 13 calles 8 y 10, a la altura del parque Centenario, donde se apostaron cerrando la vialidad principal de Córdoba.Explicaron que nadie los atendió y por ello endurecerán las protestas pues no quieren el Centro de Transferencia en esa zona ya que afectará a más de 10 colonias y comunidades, además será un grave problema de contaminación.Es la tercera ocasión que se manifiestan y nadie les hace caso, pues el proyecto está en manos de la Procuraduría del Medio Ambiente, a cargo de Sergio Rodríguez Cortés, quien afirma que no es un tiradero a cielo abierto sino un centro de recepción y separación de basura que no está expuesto al aire libre, sin embargo, el rechazo es rotundo.Mañana se darán a conocer qué medidas tomarán los vecinos de Homex, San de Tapia, Naranjal, 20 de Noviembre y San Martín según señalaron los afectados.