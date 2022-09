Para que no haya desconfianza, INEGI contrata a lugareños para Censo Agropecuario

Para el Censo Agropecuario 2022, el INEGI contrató lugareños según el sitio a censar para que haya más confianza de parte de la población y evitar que, al no conocer las ciudades, los encuestadores se pongan en riesgo.Juan Manuel Iglesias López, coordinador estatal del INEGI en Veracruz, destacó que a su vez se pidió la colaboración de las fuerzas armadas de los tres órdenes de gobierno, pero no para escoltar a encuestadores sino para estar atentos ante cualquier llamado de auxilio que pudiera presentarse.La información que será recabada mantiene en las calles a poco más de 2 mil 500 entrevistadores que acudirán a las viviendas de los responsables de 493 158 unidades de producción en Veracruz; de ahí la importancia de tener esquemas de seguridad."En una estrategia que estamos siguiendo y ha dado buenos resultados en población y no hemos tenido problemas a 8 días, es que contratamos a personal donde va a trabajar, son locales y ayuda porque hay confianza de que quien pide la información es conocido y además conocen la zona, saben cómo cuidarse y cuándo entrar a las comunidades”, detalló.Contamos con apoyo de las fuerzas armadas, están esperando, si pedimos apoyo acuden y esperamos no necesitar. Se les dijo estén pendientes no que la patrulla vaya atrás de nosotros y esperamos no tener necesidad", agregó.Recordó que lo que sí ha generado problemas son las inundaciones y lluvias fuertes que se han presentado y cuando eso pasa, a los censores que levantan información los mueven a otros sitios donde sí se pueda.Desde el 19 de septiembre, el Censo Agropecuario se realiza en todas las localidades menores de 15 mil habitantes y concluirá el 30 de noviembre.Iglesias López dijo también que hasta el momento la participación ciudadana ha sido buena y solo en raras excepciones tienen negativas."La gente del campo es noble, participativa y nos recibe bien", declaró.Con la información recabada se actualizarán las estadísticas de la producción de cultivos, la cría de especies pecuarias, el aprovechamiento forestal y datos de las condiciones estructurales y coyunturales de la labor que realizan los productores en el territorio nacional y particularmente en Veracruz.Este censo agropecuario del INEGI, permitirá conocer las condiciones en las que se siembran y cosechan cultivos de gran importancia en Veracruz, como la caña de azúcar, naranja, maíz grano blanco, limón, piña, papa, café, plátano, toronja (pomelo) y papaya.Paralelamente a esta información, este Censo Agropecuario 2022, permitirá obtener mayor información y estadísticas más actualizadas sobre la cría de bovinos, porcinos, aves de corral, caprinos, ovinos y sobre el cuidado de las abejas.Los datos oficiales recabados por el INEGI se darán a conocer en mayo del 2023 y los definitivos en noviembre del mismo año. Con estos datos recabados, se coadyuvará a que el gobierno federal y estatal, adopten políticas públicas permanentes que, atiendan con mayor atención, al rubro agropecuario de México.