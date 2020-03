Luis Alfonso Mendoza, voz de Gohan en Dragon Ball, falleció en balacera

La madrugada de este domingo se reportó la muerte de Luis Alfonso Mendoza, actor de doblaje y voz de Gohan en la serie animada Dragon Ball, a los 55 años de edad.



Reportes señalan que Luis es una de las tres víctimas mortales de la balacera de ayer en la colonia Portales.



Por estos hechos, la policía capitalina halló a tres personas sin vida y una más resultó herida en la cabeza, al parecer al atentar contra su vida una vez que causó disparos contra dos hombres y una mujer, en la calle Balboa, alcaldía Benito Juárez.



A través de redes sociales, varios colegas de Alfonso Mendoza dieron a conocer la noticia, lamentando profundamente el hecho.



"Apenas hace un par de días nos reíamos con mi look de náufrago, y hoy ya no estás Luis Alfonso... Que alguien me lo explique...!", escribió Mario Castañeda, voz de Gokú en la misma serie.



Luis Alfonso Mendoza también prestó su voz para personajes como Sheldon Cooper de La Teoría del Big Bang, Bugs Bunny, Daniel LaRusso en Karate Kid, el Pato Lucas y Dexter del Laboratorio de Dexter, entre muchos otros.



La balacera



La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) investiga la agresión por arma de fuego que sufrieron cuatro personas en calles de la colonia Portales, de la alcaldía Benito Juárez, donde el saldo fue de tres personas muertas, entre ellas una mujer.



Autoridades informaron que la cuarta persona fue llevada gravemente herida a un hospital, primeras versiones detallan que aparentemente se trata del agresor.



Los hechos ocurrieron sobre la calle Balboa, en el cruce con Emperadores. Con base en testimonios recabados, el presunto responsable, luego de disparar y matar a las tres personas, intentó quitarse la vida.



Los oficiales encontraron dentro de una camioneta roja los cuerpos de una mujer y un hombre, mientras que en el interior de un domicilio había otro hombre aún con signos vitales, que portaba una pistola, por lo que se solicitaron servicios médicos y fue llevado a un hospital por parte de paramédicos del ERUM, quienes determinaron que tenía una herida en la cabeza por proyectil de arma de fuego.



Gresca por litigio de inmueble



Primeras versiones de vecinos indicaron que se suscitó una gresca por el litigio del inmueble, lo que ocasionó que el hoy herido disparara contra una mujer que subía al vehículo, y contra dos hombres que quedaron entre el automotor y la entrada del inmueble.



El edificio en cuestión aparentemente estaba en disputa entre dos familias que lo reclaman, ambos aseguran ser los legítimos dueños, y a decir de vecinos, no era la primera vez que el inmueble causaba un conflicto así.



Por el hecho, la FGJ inició una carpeta de investigación, al tiempo que anunciaron la revisión del expediente del edificio en disputa.



El único sobreviviente está en calidad de detenido y bajo vigilancia de elementos de la Policía de Investigación.