Lunes y martes de Carnaval no operarán parquímetros de Veracruz

El próximo lunes y martes de Carnaval no operarán los parquímetros del Centro Histórico de la ciudad de Veracruz, informó el director de Movilidad Urbana del Ayuntamiento, Víctor Hugo Delfín.



Señaló que el domingo tradicionalmente no hay cobro por estacionamiento pero ahora se sumarán dos días para quienes asistan a los conciertos masivos en la Macroplaza del Malecón y a los desfiles en las inmediaciones del primer cuadro de la ciudad.



"Viernes y sábado van a estar funcionando de manera regular, domingo, lunes y martes del Carnaval, no habrá funcionamiento de parquímetros en ninguna parte del puerto de Veracruz".



Para evitar que los turistas paguen su estacionamiento, habrá desplegado personal para informar de la condonación del cobro.



"Las cuadrillas de movilidad urbana que se encargan de regular el tema de los parquímetros estarán dando informes a la gente, más que nada al turismo y a la gente de Veracruz que no funcionan y en cualquier caso, dar el apoyo e información turística", dijo.



Los parquímetros del Centro Histórico del puerto de Veracruz operan de 8 de la mañana a 8 de la noche, el costo por hora es de 8 pesos.