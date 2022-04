Machismo complica abatir analfabetismo en Veracruz

Machismo y alta marginación provoca que Coatzacoalcos sea el quinto municipio en el sur de Veracruz con más alto grado de analfabetismo o rezago educativo, señaló el director general del Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA), Héctor Leonel Amezcua Cardiel.Dijo que se estima que son alrededor de 10 mil personas con este problema, por lo que es preocupante debido a que se trata de la ciudad más importante de la zona, pues es un puerto y cuenta con complejos industriales, sin embargo, algunas personas no pueden cursar sus estudios de primaria o secundaria, ni aprender a leer y escribir debido a que no tienen dinero ni para tomar el camión.“Son muchos factores, quiero subrayar tres principalmente, uno es la alta marginación que hace que la gente, por ejemplo, no pueda tomar un camión para ir a la escuela, es mucho dinero para ello, nosotros por eso vamos a donde están ellos”, comentó.Abundó que el esposo en muchas ocasiones no permite que la mujer concluya sus estudios, una barrera con la que el IVEA está trabajando en erradicar, incluso algunas mujeres prefieren unirse en pareja o casarse para resolver su situación económica.“Hay obstáculos culturales, la mayoría de las personas que no saben leer, escribir o que tienen rezago educativo son mujeres, los maridos no las dejan, a sus esposas e hijas no las dejan terminan sus estudios y en zonas agrícolas como estas a los alrededores tenemos también que prefieren tener hijos y las hijas las quieren casas temprano para que ya no sean una carga para la economía familiar, esos tres factores nos están pegando mucho”, apuntó.Dijo que en todo el estado son 519 mil veracruzanos que son analfabetas o tienen rezago educativo.Como parte del trabajo del IVEA, este jueves se hicieron entrega de certificados de primaria y secundaria a 45 personas dentro de la alianza con los Centros Integradores de Desarrollo de la Secretaría de Bienestar.