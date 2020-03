Machismo en zonas indígenas de Veracruz impiden combatir el cáncer de mama

La cultura machista arraigada en comunidades rurales e indígenas de Veracruz es uno de los principales factores que dificultan la detección del cáncer de mama en cualquiera de sus etapas.



El coordinador de la Unidad Móvil de Mastografía de la Secretaría de Salud, Ernesto Velasco Álvarez, aseveró que muchos varones no permiten que personas extrañas vean los senos de sus esposas o que las toquen.



Incluso, hay casos en donde los señores acompañan a sus esposas y son ellos quienes responden a las preguntas de evaluación, cuando son las mujeres las que deben responder.



“Eso también es un problema porque hay señoras, que aunque no tengan síntomas, pueden tener cáncer”.



Añadió que en cada jornada de salud se detecta al día de 3 y 4 casos de cáncer entre un promedio de 40 a 60 mujeres.



No obstante, expuso que las autoridades sanitarias no bajan la guardia para seguir generando conciencia sobre la cultura de la prevención.



En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Secretaría de Salud de Veracruz lleva a cabo una Jornada de Salud en Coatepec, por lo que habilitó la Unidad Móvil de Mastografía para aplicar 60 estudios de diagnóstico a mujeres de entre 40 a 69 años de edad.



Estará dando servicio gratuito desde este lunes y hasta el miércoles de esta misma semana en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde.



Dijo que en la unidad móvil solo se hace el estudio de mastografía y se capturan los datos de la paciente; posteriormente los resultados se envían a las Jurisdicciones Sanitarias y esas instancias los reenvían a las Unidades de Salud más cercanas a las pacientes.



Velasco Álvarez añadió que en caso de resultados positivos, de inmediato se hace del conocimiento de la persona y se le orienta para que pueda contactarse con las autoridades de salud e iniciar el tratamiento correspondiente.