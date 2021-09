Macrosimulacro en domingo: Poca participación y molestia para algunos

Este domingo en Xalapa y otros municipios de la entidad como Boca del Río, Veracruz, Orizaba, Córdoba y Coatzacoalcos, se efectuó el segundo Simulacro Nacional pero hubo poca participación de los ciudadanos; a la par se registraron algunos errores en estos ensayos que sirven para prevenir tragedias.De acuerdo con autoridades de Protección Civil (PC), la poca intervención de ciudadanos se atribuye a que la fecha conmemorativa se dio este domingo y la mayoría de los funcionarios no laboraron en oficina; además, un número importante de escuelas continúan cerradas por la pandemia.Un ejemplo de desorganización se registró en Plaza Américas de Xalapa, ya que hubo ordenes contradictorias por parte del personal.Inicialmente, se invitó a los clientes a salir de la plaza hacia el área de estacionamientos, pero quienes participaron lo hicieron de mala gana, sin importar que se les explicó que se trató de una iniciativa de índole nacional.Además, las personas no esperaron el tiempo protocolario para ingresar al inmueble, presionando a los organizadores para reanudar las actividades comerciales y que los dejaran pasar a la plaza.Ante la presión de los ciudadanos, el personal de seguridad permitió el acceso de los clientes, sin embargo, como todavía no concluía el simulacro fue necesario sacar a los ciudadanos por segunda ocasión.El personal de seguridad a cargo de la plaza comercial también dio la orden de no permitir el acceso ni la salida de ningún automovilista, lo que igualmente ocasionó molestias entre clientes que querían entrar a la plaza o marcharse del lugar.Finalmente, ante la presencia de trabajadores de medios de comunicación los encargados del protocolo de seguridad anunciaron que no darían declaraciones ni aportarían los datos del simulacro.En Xalapa a las 11:30 horas también se escucharon altavoces en algunos hospitales como el Hospital Regional de Xalapa “Dr. Luis F. Nachón”, en donde empleados del sector público y ciudadanos salieron en completo orden, al igual que en la llamada Clínica 10 del IMSSS.También participaron locales comerciales como Coppel, que emitió un audio de prueba para alertar a sus compradores y todos los clientes tuvieron que salir a la calle Juárez.La mayoría de la participación fue de elementos de emergencia, así como trabajadores locales y tiendas departamentales.La secretaria de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, reconoció que el fin de semana y la pandemia afectaron el macrosimulacro que contaría con la participación de 110 mil veracruzanos.“Estábamos cercanos a los mil inmuebles, tanto privados, públicos, de municipios y del Estado; un cálculo más o menos de 110 mil veracruzanas y veracruzanos que van a estar participando. Sabemos que bueno, tenemos varias cosas en contra de la participación; no es que no haya escuelas; aunque están regresando a clases presenciales algunas; la otra es que cayó en fin de semana. (…).“Es muy importante recordar que es fundamental tener un análisis de riesgo de nuestras localidades; tener nuestras mochilas de emergencia y saber qué hacer en caso de que suceda alguna cosa”, declaró.