Madre busca al responsable de atropellar a su hijo, en Veracruz Puerto

A casi un mes de haberse accidentado el joven José Ángel López Diaz, de 23 años de edad, su situación es casi la de un milagro, pues una camioneta lo impactó por atrás y lo aventó al carril contiguo en la avenida Fidel Velázquez y un camión urbano le pasó por encima, el pasado 16 de noviembre en la zona norte de la ciudad de Veracruz. Más de seis cirugías, 20 trasfusiones de sangre e interminables cuidados especiales que debe tener para volver a ser como era antes.



Su madre, Patricia López Díaz y sus familiares acudieron a los medios de información para convocar a la ciudadanía con el objeto de aportar información relevante para dar con el presunto responsable del atropellamiento de su hijo.



Pidió a la ciudadanía su colaboración para aportar información que lleven a dar con el responsable y asuma las consecuencias.



Patricia López Díaz solicitó a las personas que vieron, tomaron fotos, o supieron del accidente, que le den a conocer algún dato que los ayude.



Y en cuanto a las autoridades ministeriales y Fiscalía, a que hagan su trabajo y archiven su caso, pues José Ángel López Diaz no ha quedado bien, debe someterse a otras tres o cuatro cirugías y más transfusiones.



Lo anterior quedó radicado dentro de la carpeta de investigación 5162/2020 cuyos oficios de investigación están ya en poder de los agentes ministeriales.



Dijo que las cámaras que hay del C5 no funcionan en ese punto de Rafael Cuervo y Costa del Sol y como el día del accidente era feriado, eran pocos los comercios abiertos.



Comentó que el día del accidente un ciudadano le avisó y le habló del celular de su hijo que acaban de arrollarlo, iba en el camión responsable que huyó, pero él se bajó a auxiliarlo junto con otras personas.



Ella se trasladó al sitio del accidente. Lo único que pensó era en su hijo y su salud, por lo que no tomó datos o teléfonos de testigos.



Se presume que los involucrados fueron una camioneta, al parecer Mazda, de color rojo o vino y un urbano de la ruta Norte Sur. Pero no hay más información al respecto, puntualizó.



Incluso Tránsito Municipal de Veracruz tomó conocimiento, pero no intervino, pues el responsable huyó del sitio, quedando en sus reportes que los participantes fueron una camioneta que le pegó a la motocicleta de José Ángel López Diaz que iba para su trabajo ese 16 de noviembre a las tres de la tarde.



Si sabe algo o conoce gente que fueran testigos y puedan aportar información favor de comunicarse a los teléfonos 2281446738 con Lucina López y 2281775000 con el señor Pedro. Patricia López Díaz no puede contestar mucho los teléfonos, pues todo el día cuida a su hijo que convalece en la clínica 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social.