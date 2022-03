Madre clama ayuda para que su hijo no quede condenado al "mundo del silencio"

Fernandito, un niño que padece una doble condición médica: hipoacusia bilateral profunda y trastorno del espectro autista, está al límite de poder ser operado y con ello oír y es que tiene 5 años y ocho meses y de perder la última campaña de operación de implante coclear, lo condenaría al "mundo del silencio".Así lo señaló su madre, Susana Altamirano, quien pide la intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez y de las autoridades del Estado para que pueda ser intervenido quirúrgicamente, toda vez que la respuesta que ha recibido hasta ahora es que no es candidato por no poder hablar.En conferencia de prensa, dijo que a lo largo de los años ha hecho eventos para juntar dinero debido a que requiere de 650 mil pesos si lo quiere operar en una clínica particular pero hasta el momento sólo cuenta con 250 mil."Estos tratamientos se los donan a quienes según ellos tienen una mayor posibilidad de aprovechar el aparato pero me pregunto: ¿Qué pasa con los niños como el mío que tienen una doble condición? ¿No tienen derecho a nada?", cuestionó.Altamirano aseguró que los estudios médicos que le ha practicado a Fernandito demuestran que sí es candidato al implante, porque su cóclea (Caracol o parte del oído interno) está perfectamente formada."Se le hizo su resonancia magnética, su tomografía, él es candidato a recibir un implante. El Centro de Alta Especialidad ni siquiera me apoyó con los estudios, yo los tuve que conseguir por fuera, me los donaron. Tengo todo el expediente en el CAE pero me falta la terapia del lenguaje", indicó.En ese sentido, recordó que desde que tenía un año de edad ha estado llevándolo a terapia al Centro de Rehabilitación Infantil de Veracruz (CRIVER) y a un Centro de Atención Múltiple (CAM); sin embargo, no se ha podido lograr que se exprese verbalmente, de allí la negativa de incluirlo en las jornadas de operaciones que ha habido."El requisito es que sean sordos puros, ahorita me dijeron también que por edad ya es muy grande, todavía esta campaña entra pero es la última a la que mi hijo entra, si no lo logramos ahorita ya estará condenado a vivir en el mundo del silencio y la discriminación", externó.Acotó que el DIF Estatal y Beneficencia Pública le dijeron que el implante se le dona a personas de escasos recursos, por lo que para cumplir con ese requisito decidió renunciar al trabajo que tenía y perder la seguridad social, con la que se atendía luego de padecer cáncer de tiroides."No entiendo por qué el Estado no nos puede apoyar, llevo cuatro años suplicando, rogando a las autoridades, a los políticos, a quien corresponda, que lo tomen en cuenta", clamó la mamá del menor con un tomo de voz afligido y de frustración ante el rechazo gubernamental.Ahondó que el pasado viernes presentó una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), algo que había evitado hacer antes porque tras las campañas hechas en Facebook fue contactada por personal del Senado de la República, que tras supuestamente gestionar la operación ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), le comentaron que no sería posible."He tratado muchas veces tratar de contactar al Gobernador, al alcalde Ricardo Ahued pero no hay una respuesta; bueno, el equipo del Alcalde sí me apoyó con mil pesos, sí hubo ese apoyo pero de ahí en fuera ningún político ha querido escuchar y no es mi hijo nada más, hay varios casos de niños que tienen una doble condición, se hace la gestión y te dicen: tú no entras, el implante para ti está negado", denunció nuevamente.