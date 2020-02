Madre de familia de secundaria de Jesús Carranza exige a SEV pagar a docentes

Buen día, agradezco el espacio para hacer la siguiente denuncia ciudadana:



La escuela Secundaria Técnica número 38 de la colonia Nuevo Morelos, del municipio de Jesús Carranza, se encuentra en paro indefinido. Exigimos basificaciones, pagos atrasados, órdenes de presentación para nuestros profesores y docentes para materias que no tienen uno asignado.



Compartan por favor, sólo pedimos y defendemos lo justo: el derecho a la educación de nuestros hijos.



¿En contra o a favor de las huelgas en la Técnica 38?



Es muy fácil opinar pero se necesita estar ahí para entender la preocupación de los padres de familia y docentes.



Es muy triste ver a una escuela que alguna vez fue un referente de calidad en la zona, hoy es una más en la lista de planteles en el olvido por parte de la SEV.



Entre muchas cosas que desencadenan la falta de aptitud y ética de altos mandos, pasa lo siguiente:



• Maestros que no reciben honorarios correspondientes a sus jornadas laborales.



• Falta de personal calificado.



• Cientos de alumnos que en muchas ocasiones no reciben ni el 50% de las materias que deberían por día.



• Ocio, como madre de todos los vicios (al buen entendedor pocas palabras).



• Padres de familia haciendo esfuerzos extraordinarios para ver a sus hijos “aprender” aunque eso sólo se queda en un verbo.



La lista es larga y la problemática parece interna ¿cierto? pero ¿saben qué?



NADIE, absolutamente nadie sobrevive en esta vida si no es por el trabajo y éste no les está siendo remunerado a los profesores de nuestro plantel.



Ellos no pueden solos, el amor y vocación que puedan llegar a tener no es suficiente para levantar nuestra escuela.



La educación es un derecho que todo mexicano tiene pero también es un negocio redondo en nuestro país y mientras en Xalapa, los responsables de la Secretaría de Educación se quedan con las bolsas llenas de dinero, en nuestra escuela hay niños brillantes que se quedarán con mentes vacías.