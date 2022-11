Madre de familia denuncia abuso sexual en Primaria de Córdoba

Un intendente de la escuela primaria Ana Francisca de Irivas "Mascarón" fue acusado de abuso sexual contra una menor de edad.La madre de familia de la víctima interpuso la denuncia contra Francisco "N" ante la Fiscalía Regional de Córdoba y quedó registrada bajo el número 1180/2022Sumamente enojada, la señora declaró que por el comportamiento de la niña de solo 4 años de edad se dio cuenta de la situación y al cuestionarla le dijo que había sido tocada por el intendente; lamentó que había otra persona que sabía de hechos similares ocurridos en el kinder Francisco A de la Llave, adjunto a esta Primaria.La menor no quiso regresar a la escuela y fue dada de baja, sin embargo no reconocen las autoridades educativas que fue por el abuso sexual sino que le extendieron la baja bajo el argumento de bullying.Por ello, la madre de la menor acudió a denunciar los hechos que no queden impunes y haya justicia para su hija y quizá otras niñas que acuden a esa escuela.