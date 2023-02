Madre de familia se inconforma por “sacadera” de dinero en escuela de Xalapa

Buen día:Quiero hacer una denuncia por malos manejos y sacadera de dinero en la Escuela Primaria “Constituyentes de 1917” turno matutino.Desde que llegó, la nueva Directora sólo se ha dedicado a pedir y pedir dinero pero no se observan mejoras dentro de la escuela. Olvida que es escuela pública. Esto ha provocado que algunos padres de familia, cansados de tanta pedidera, se cambien de escuela.Regresando de vacaciones citó a las vocales en calidad de urgente porque según ella tenían que darse unos talleres a los niños de tercero a sexto y que estos tendrían un costo $500 pesos por grupo y para cuando citó algunos grupos ya les habían dado una sesión del famoso taller y a los chicos de sexto se los cobró y es la fecha que no lo han recibido.Pidió reposición de tintas para la impresora y después salió con que ya necesitaba el dinero para las famosas tintas, y estas tintas fueron compradas por la sociedad de padres.En este caso en lo personal no quiero que se dé mi nombre porque ya llevé mis oficios a la SEV y con los antecedentes de esta señora queremos evitar otras situaciones, por lo que pido que mi denuncia sea anónima.De antemano agradezco el espacio brindado, saludos.