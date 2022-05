Madre de hermanos asesinados en Orizaba recula; nunca vio a Juan Herebia

Familiares de los seis policías acusados de asesinar a los hermanos Román y Ernesto Pérez González en el 2018, señalaron que apelarán a la sentencia que se dé a éstos, además de que presentarán queja en contra de los funcionarios que puedan resultar responsables por violaciones al debido proceso, pues el caso se basó básicamente en el señalamiento de la madre de los dos profesionistas, quien acusó a los elementos de asesinar a sus hijos e incluso al ex director de Gobernación, Juan Ramón Herebia, por manipular la escena.Explicaron que durante el juicio se demostró con la prueba de rodizonato que los dos hermanos sí dispararon, cuando la señora dijo que no tenían arma, también señaló que ella no vio nada, no vio tampoco a Juan Ramón Herebia, y les dijo a los abogados que, si ellos lo tuvieron enfrente, por qué no lo interrogaron.Consideraron que el caso se volvió mediático y la opinión pública se volcó a favor de los dos profesionistas, pero en la prueba de rodizonato los dos salieron positivos, entre sus cuerpos había tres casquillos de un arma, aunque no quedó claro si uno de ellos disparó y luego el otro tomó la pistola y volvió a disparar.Cabe recordar que el primero de noviembre del 2018 los dos hermanos murieron por disparos de la policía y la madre de ellos afirmó que su hijo Román llegó a su domicilio pidiendo ayuda, por lo que salió su otro hijo a ver qué pasaba y a ella le gritaron que se quedara en la casa, luego escuchó disparos y cuando abrió vio a sus hijos tendidos en el piso desangrándose, por lo que le suplicó a Juan Ramón Herebia que llamara a una ambulancia, pero el funcionario le ordenó que se metiera a su casa, mientras él se ponía unos guantes de cirujano y luego de eso se dio cuenta que la escena había sido manipulada.Por su parte, las autoridades municipales informaron que Román Pérez se encontraba conduciendo un vehículo cuando le fue marcado el alto, pero lejos de obedecer aceleró, por lo que se inició una persecución que culminó en la casa familiar, en donde al llegar fueron recibidos con disparos, por lo que repelieron el ataque, muriendo en esos hechos los dos hermanos.