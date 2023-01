Madre de joven asesinado en Xalapa denuncia que presunto asesino podría salir libre

Junto a la activista galardonada, Kenya Cuevas, María Esperanza Xolo madre el joven Miguel Ángel Sulvarán Xolo originario de San Andrés Tuxtla y asesinado el 13 de octubre del 2021 en Xalapa, señaló la presunta ilegalidad que está tomando el caso de su hijo ante un amparo que podría dejar libre al presunto asesino.“Vengo a pedir su apoyo para que se haga justicia en el asunto de mi hijo Miguel Ángel, a mi hijo lo privaron de la vida hace un año y ahora el homicida está a punto de salir de la cárcel porque un juez federal le concedió un amparo, un amparo totalmente fuera de la legalidad”.Cuestionó la legalidad de este amparo ante la exigencia de pruebas suficientes y la omisión de la revisión de indicios en el caso“¿A cuántas personas les niegan el amparo porque se dice que para el dictado de un auto de vinculación sólo se necesitan indicios? En el caso de mi hijo hay indicios suficientes, no los voy a mencionar por tratarse de un asunto en trámite, pero el juez federal omitió el análisis detallado de ellos limitándose a mencionar que prevalecía su presunción de inocencia”.“Lo único que pido en este momento al magistrado que tiene a su cargo la revisión que realice ese análisis que su inferior omitió, porque sI lo hace, revocará esa sentencia injusta y negará el amparo al imputado por el homicidio de mi hijo”.La madre del joven pidió que se llegue a un juicio y que ambas partes les den la oportunidad de presentar sus pruebas, “porque así podremos demostrar que la persona detenida sí es el responsable del homicidio de mi hijo. No permitan que la muerte de mi hijo quede impune, por favor ayúdenme a levantar la voz por mi hijo”.Ante esta situación, Kenya Cuevas instó a darle viabilidad el caso de Miguel Ángel.“Visibilizar este caso, ver cómo la impunidad que se sigue viviendo, la corrupción que se sigue viviendo en nuestras instituciones, obvio a la Fiscalía la petición es que haga su trabajo, que lo haga bien, que investiguen porque ahora ya va a estar Casa de las Muñecas constante vigilando”.Al activista recordó que los funcionarios también pueden ser revocados en caso de no rendir cuentas a la ciudadanía.“También las denuncias les entran a los funcionarios públicos y también esos funcionarios se pueden revocar de sus puestos, perdón pero así lo dice la Ley y yo como defensora y como activista estaré levantando la voz por cada acto de discriminación, por cada acto de violencia y por cada omisión que sucede en las fiscalías de todo el país”.Por último reiteró su apoyo a María Esperanza en el caso de su hijo, ante lo que aseguró levantará su voz junto con la ciudadanía xalapeña para exigir justicia.