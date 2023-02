Madre denuncia negligencias en jardín de niños “Bertha Von Glümer”, en Xalapa

Quisiera dar a conocer una situación presentada en el jardín de niños “Bertha Von Glümer” y la poca eficacia de su directora.Hace unos meses, para ser precisos en septiembre del 2022, hubo un accidente con mi hijo: Por negligencia del personal a cargo del jardín, mi niño se salió de la escuela por un portón que se quedó abierto.Tras este hecho la directora quiso minimizar la situación y encubrir al docente que dejó abierto. Informaron lo que había pasado hasta la hora de la salida, cuando llegaron a recoger a mi hijo, alegando una historia en ese momento.Al día siguiente acudí yo a hablar con la directora y la maestra encargada del grupo de mi hijo. Ahí se me dio una versión diferente de los hechos.Días más tarde acudí otra vez, con la persona que fue a recoger a mi hijo, para encarar la versión de ambas maestras y cambiaron por tercera vez de historia.Ya con esto envíe un oficio informando lo sucedido en el jardín, a la supervisora de área.Ella únicamente me recomendó cambiar a mi hijo de escuela, pues como se levantó una queja mi niño ya sufría de discriminación por parte de su maestra.Al cuestionarle a la directora, en una junta general con padres de familia, qué medidas de seguridad tomaría en el jardín, contestó de una manera muy grosera y prepotente que “eso ya lo había solucionado con la mamá (yo) y que ya me había pedido una disculpa.”No solo escribo por la gravedad del descuido en este caso con mi hijo, sino porque a pesar de las múltiples quejas por parte de los papás sobre otras situaciones que han sucedido de igual manera por descuido de los docentes y que han puesto en riesgo la integridad de niños.Las autoridades competentes no han hecho nada y siguen teniendo a la Directora a pesar de que ya tiene más de 3 llamados de atención.Más que con el fin de exponer al Jardín, este mensaje es para concientizar a los padres de familia, para que estén muy pendientes de en qué Jardín dejan a sus hijos.Desafortunadamente este plantel solo cuenta con el prestigio del nombre por lo que algún día fue. Pero honestamente al día de hoy, bajo experiencia propia, diría que no dejen ahí a sus hijos.No les tienen el cuidado necesario y a la Dirección lo único que le interesa es lucrar con la cooperativa de la escuela.Muchas gracias por la atención prestada.