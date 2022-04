Madre denuncia publicación de fotografías de su hija en página de pederastas

Una madre descubrió fotos de su hija de escasos 10 años de edad en un grupo de pederastia, creado a través de la red social de Facebook, llamado “Fotos de niñas de Facebook”.Aunque comenta que ya realizó la denuncia con la policía cibernética, estos dijeron no poder hacer nada más que reportar.La página que se dedica a compartir fotografías de niñas en su mayoría menores de edad, sin consentimientos de los padres, se observan claros comentarios pedófilos por parte de los usuarios, estos grupos llegan a los casi mil ochocientos miembros.La realidad es que no es el único grupo o página que hay dentro de la red social que evidencia este tipo de comportamientos sexuales delictivos, “FOTOS DE NIÑAS PARA SACAR LECHE” y “Fotos De Niñas De Facebook”, son otros grupos privados que alcanzan hasta los ocho mil ochocientos activos.“Si no te gusta lo que se publica sálgase o no te unas”, se lee en la descripción del grupo público, donde Alejandra encontró la foto de su hija, quien aparece con un pantalón de mezclilla y blusa rosa con una pared de fondo blanco.La publicación aparece hecha a nombre del usuario Germán Calderas, que sería un nombre falso, robando la identidad de la actual pareja de Fernanda. El usuario utilizó fotografías de él con la niña en el presunto perfil ficticio, el cual ya fue dado de baja.“Esta persona está robando la identidad de Fernando y subiendo fotos de mi hija a su perfil y a este grupo de pedófilos, donde ponen comentarios asquerosos de niñas, (…) Estoy temblando del enojo y del miedo. Maldita gente enferma.” escribe la madre en su cuenta.Dentro de estos grupos se encuentran frases como “Madaith hermosa niñita d 10 añitos saludenla y diganle q es hermosa” y “Quien para platicar de nenitas”.La ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes establece en su Artículo 77 que “se considerará violación a la intimidad de niñas, niños o adolescentes cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación (…) en medios electrónicos de los que tenga control el concesionario o medio impreso del que se trate, que menoscabe su honra o reputación, sea contrario a sus derechos o que los ponga en riesgo, conforme al principio de interés superior de la niñez”.La madre por último arremetió contra este tipo de personas alegando que no se le hace justo que le suceda a una niña. “Que no pueda subir libremente fotos donde mi hija esté feliz porque un depravado las puede robar y mostrarlas a otros igual de desviados que él”.Este tipo de grupos en redes sociales bajo ese sentido sexual, aparecen con reciente creación en los últimos meses, los cuales están plagados de miembros con perfiles falsos, en la red social más usada a nivel global.