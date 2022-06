Madre denuncia que enfermero grabó a su hijo en módulo de vacunación, en Xalapa

El día de hoy acudí a las instalaciones del Gimnasio Omega en la ciudad de Xalapa para que mis hijos fueran vacunados contra el virus Sars-COV2.He de reconocer la empatía y el atento servicio del personal que estuvo a cargo de la organización y de los enfermeros por el trato cálido y humano para con los niños. Al acercase el turno de mis hijos, nos asignaron el módulo 10 aproximadamente a las 10:45.El primero de mis hijos fue vacunado por un varón muy amable, a mi segundo hijo le tocó una enfermera muy muy agradable y preocupada por el bienestar de mi menor, toda vez que se encontraba nervioso y no se dejaba poner la vacuna, así que la misma tuvo que ser auxiliada por tres varones muy amables.En esa misma mesa había un hombre sentado que al ver la situación se reía de una manera burlona y sacó su celular para grabar la situación, violando todo momento el derecho a la privacidad de mi menor hijo y su sano desarrollo. Se me hizo una gran falta de respeto no sólo a mi descendiente sino también a su profesión.Por lo que pido un trato digno para todas las personas que acuden a ser vacunados por verdaderos profesionistas.De antemano agradezco la atención.