Madre denuncia que su hijo de 16 años fue presuntamente asesinado por policías en Oaxaca

Policías municipales de Acatlán de Pérez Figueroa, perteneciente al distrito de Tuxtepec en la región de la Cuenca del Papaloapan, asesinaron a balazos a un joven de 16 años de edad, cuando caminaba junto con otros dos amigos a comprar un refresco a una gasolinera, denunció la madre del menor de edad, quien estaba en Oaxaca visitando a sus abuelos.



En un video, la madre de la víctima señaló como responsables del ataque —ocurrido la noche del 9 de junio, en la localidad de Vicente Camalote— a los policías que viajaban a bordo de la patrulla municipal con número 023.



De acuerdo con su denuncia, los integrantes de la corporación policiaca de Acatlán de Pérez Figueroa confundieron al joven Alexander G. con un delincuente, pues creían que llevaba un arma de fuego. Además de Alexander, otro joven de 15 años de nombre Carlos, permanece gravemente herido.



“Mi hijo no era malo, mi hijo no fumaba, mi hijo no tomaba, mi hijo tenía un sueño, ellos se lo han truncado. Yo soy una mujer fuerte, me lo mataron porque ya lo vi y lo estoy viendo y no me voy a dejar caer".



"Quiero que todos se levanten y que no se dejen porque esto que le hicieron a mi hijo se lo pueden hacer a cualquiera de ustedes”, exclamó en la videograbación.



La madre del joven, quien tenía la nacionalidad estadounidense, dijo a los policías municipales que ellos saben quiénes son “los malos” y les cuestiona el porqué se meten con los niños, ya que su hijo acababa de cumplir 16 años.



“No puede ser, una patrulla se le fue encima pensando que él iba con un arma. Mi hijo no usa armas. Mi hijo iba con otros dos [jóvenes] a la gasolinera por un refresco, ¿cómo puede ser eso? Sólo los estaba esperando para comer una pizza. Ellos no son unos delincuentes, son unos niños. ¿Cómo voy a creer que se confundan?”, declaró la madre.



También denunció que nadie quiso levantar el cuerpo de su hijo y le negaron los primeros auxilios para tratar de salvarle la vida.



De acuerdo con información preliminar, Alexander estaba de vacaciones con sus abuelos en esa comunidad de la región de la Cuenca del Papaloapan, en los límites con Veracruz y salió con unos amigos a comprar un refresco, cuando la patrulla marcada con el número 023 los embistió y posteriormente les dispararon a los cuatro jóvenes que iban a la tienda de una gasolinera que se encuentra a la entrada del pueblo.



Alexander recibió varios impactos de bala que le originaron la muerte, mientras que otro adolescente, identificado como Carlos, de 15 años, se encuentra gravemente herido en un hospital de la región.



Alexander era estudiante y deportista, pertenecía a un equipo de fútbol mientras permanecía en México con sus familiares.



“Por favor, gente, luchen, luchemos. Ya me quitaron a mi sangre, mi bebé, él era mi bebé porque me desvivía para llevarlo a Orizaba, para llevarlo a jugar futbol y miren lo que me han hecho, miren lo que me han hecho, me han destruido. Yo sólo tengo dos hijos y me desvivo por ellos. Esto no es justo, es mi bebé y me lo acaban de matar”, expresó la madre del adolescente en el video.



Tras el asesinato del joven, en redes sociales ha comenzado un movimiento para exigir justicia por este asesinato cometido por la Policía, bajo el hashtag #JusticiaParaAlexander, pues su muerte ha provocado indignación y coraje entre la población oaxaqueña.



Fuentes cercanas a los familiares aseguraron que ya se ha solicitado la intervención de la embajada estadounidense, pues se trata del asesinato de un ciudadano de ese país.



Ante estos hechos, el municipio de Acatlán de Pérez Figueroa aseguró que el policía responsable del asesinato del joven ya fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.