Madre en Coatzacoalcos clama al IMSS trasladar a su hijo al hospital de La Raza

Una madre denunció que ha faltado en el IMSS una atención integral a su hijo, pues requiere de una intervención quirúrgica en su cabeza. De hecho indicó que pidió que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) intervenga para que le salven la vida.



Añadió que el argumento que le han dado es que no se cuenta con el equipo ni materiales necesarios para realizar la operación, pero tampoco le dan su traslado a México.



La mamá oriunda de Coatzacoalcos explicó que el menor tiene un drenaje de líquido cefalorraquídeo en la fístula de la cabeza, tras haber sido sometido a una operación de quiste aracnoideo.



"En este momento mi hijo tiene un drenaje de líquido cefalorraquídeo en la fístula de la cabeza, ahora en los resultados del estudio del líquido arrojó la presencia de una bacteria".



Indicó que su hijo llegó al hospital, ya pasó por dos cirugías y al día de hoy no le han dado fecha para que sea trasladado a México y puedan resolverle su problema de salud.



La mamá solicita que un catéter que necesita su hijo lo coloque un especialista, pero la respuesta que ha recibido es que no hay personal.



"La salud de mi hijo es complicada, ya que pasan los días, semanas y no tengo respuesta alguna, ni supervisión médica del especialista, por tal pido su apoyo para darle seguimiento al caso de mi hijo y sea autorizado el traslado urgente a la Ciudad de México donde se tenga al especialista".



Recordó que en enero, cuando llegó al nosocomio, presentaba dolor de cabeza y un quiste aracnoideo temporal derecho. Para el 21 de enero, fue valorado por la doctora neurocirujano, determinando quiste de origen genético sin necesidad de tratamiento quirúrgico y dio indicaciones de buscar otras posibles causas del dolor de cabeza; pero se pidió una segunda valoración a cargo de un médico neurocirujano, quien planteó tratamiento quirúrgico.



Al haber dos diagnósticos diferentes y contradictorios entre los especialistas de la misma institución y comentarios de los pediatras de que era mejor no operar por las complicaciones, se solicitó la alta voluntaria, sin embargo, después de dos semanas presentó deterioro del estado de alerta por lo que nuevamente fue trasladado al Hospital del IMSS de Orizaba.



Fue el 21 de febrero cuando se le intervino quirúrgicamente y se le realizó craneotomía frontal derecha y colocación de drenaje subdural ipsilateral y se le dio de alta el 2 de marzo.



El 7 de marzo, días después de la intervención, se volvió a ingresar por salida de secreción serohemática en sitio de herida quirúrgica y se autorizó una segunda intervención quirúrgica el 24 de marzo, colocándole una válvula de derivación ventrículo peritoneal y se dio de alta el 6 de abril.



Pero el 10 de abril, presentó salida de líquido cefalorraquídeo por lo cual se ingresó a su clínica 36 de Coatzacoalcos, pero se envió al Hospital del IMSS de Orizaba, llegando el 13 de abril presentando náuseas, vómito, fiebre de 38.9, dolor abdominal, somnolencia y mucho desánimo



Para el 14 de abril, el médico tratante acudió a revisión y expresó que no podía realizar intervención quirúrgica por no haber el aparato y materiales necesarios para dicha intervención y que procediera a realizar el trámite de traslado a otra unidad médica, en este caso al hospital La Raza y es la fecha en que no le han dado respuesta.