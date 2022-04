Madre exige le sea devuelto su hijo y pide destitución de Fiscal Séptima de Xalapa

Al grito de ¡"Fuera Fiscal Séptima"! La ciudadana Gloria Martínez Mortera, acompañada de familiares, continúa exigiendo que le sea devuelto su hijo, así como la revocación del cargo a la Fiscal Séptima del Distrito XI de Xalapa, Yesenia Zavaleta Méndez.En días anteriores, el padre del menor denunció que la razón por la que solicitó el resguardo de su hijo es por supuesto abuso por parte de su madre y su actual pareja. Sin embargo, Martínez Mortera, comentó que ya fueron realizados los peritajes correspondientes para aclarar esta situación.La mamá del niño rechazó esta acusación pues de haber sido una situación grave, a quien debieron haber acudido es ante las autoridades de Coatepec y no de Xalapa.Comentó que de ser verdad lo que se le acusa ya se le habría notificado de la carpeta de investigación; sin embargo, afirma que no tienen pruebas, como las que ella presenta."Yo ya he metido pruebas, si tuvieran ya algo, ya va más de una semana que no se me ha notificado ni a mi esposo ni a mí de esa carpeta, porque apenas la están armando; esta Fiscal hace corrupción", añadió.Asimismo, declaró que así como ella, existen otras víctimas que han sido afectas por la corrupción que supuestamente realiza la Fiscal, a las cuales, les ofreció el apoyo y la orientación para presentar la denuncia correspondiente.Finalmente, exhortó a las autoridades a manejarse de manera legal, así como ella ha respetado el debido proceso."He respetado el proceso que se me pide, pero sí pido que sea legal y que sea transparente para evitar que se siga diciendo todo esto", concluyó.