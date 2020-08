Madre solicita ayuda para localizar a su hijo de 15 años, en Veracruz Puerto

Adrián Eliel “N”, de 15 años, está desaparecido y su familia pide ayuda para dar con su paradero, no saben nada de él desde el pasado viernes que salió de su casa en el fraccionamiento Dorado Real para dirigirse a una tienda de abarrotes en donde trabaja pero nunca llegó.



De acuerdo con la madre, Soraya Orozco Mendieta, el menor tenía dos días castigado y le habían quitado su teléfono celular, por lo cual no se comunicó con él hasta que fue a la hora de salida al establecimiento donde trabajaba desde hace dos años y le informaron que no se había presentado.



Indagando con los demás trabajadores, se enteraron que la última persona con la que habló fue un repartidor de tortillas a quien pidió avisar que no iría a la tienda.



“Lo único que sabemos es que le dijo al muchacho que reparte tortillas que le avisara a su jefa que no iba a trabajar porque estaba enojado con su mamá. Yo le quité el celular dos días y estaba castigado”, señaló la madre.



Al no tener información del menor, se acudió a presentar la denuncia y se emitió alerta por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda para dar con su paradero.



Las señas particulares de Adrián son tez morena, estatura de 1.70, peso de 50 kilogramos y la última vez que fue visto vestía pantalón negro, playera negra y zapatos color café.