Buen día:



Soy una mujer xalapeña, madre soltera a cargo de dos hijos, desempleada, causa por la cual me hace estar preocupada, debido a la situación que estamos viviendo por el COVID-19.



Yo trabajaba en una casa realizando las labores de la limpieza pero por la pandemia tuvieron que desistir de mis servicios, me despidieron. Ya tengo varias semanas sin encontrar trabajo y es muy complicado para mí porque tengo que mantener a mis dos hijos y no cuento con ningún ingreso extra, al igual que muchos vecinos de la colonia Margarita Morán, segunda sección.



Me gustaría hacerle la petición, con mucho respeto, al Gobierno del Estado para que se nos envíen despensas o algún apoyo para poder subsistir en lo que termina esta terrible pandemia.