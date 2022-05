Madres de desaparecidos “no conocemos la paz”

Como lo habían anunciado, integrantes del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba marcharon este Día de las Madres de la Plaza Bicentenario al parque López, en Orizaba.Al grito de “¡Dónde están, nuestros hijos dónde están!”, así como “¡10 de Mayo no es de fiesta, es de marcha y de protesta!”, las madres señalaron que tristemente lo que ellas piden en este día solo es justicia y verdad para poder recuperar a sus hijos, vivos o muertos.Previo a su marcha, en voz de la representante del Colectivo, Araceli Salcedo Jiménez, se destacó que mientras hoy la mayoría de las madres celebran al lado de sus hijos, ellas salen a la calle porque no tienen paz ni descanso, mucho menos felicidad, desde que les arrebataron una parte de su corazón.Indicó que no se cansarán de buscar, aunque les cierren las puertas, pues no pierden la esperanza de hallar a quienes aman.Recordó que la frase “porque la lucha por un hijo no termina y una madre nunca olvida” se ha convertido en su bandera y esas palabras las acompañan cuando rascan la tierra esperando encontrar una pista y con ello un rayo de luz en la oscuridad en que viven.“Hoy no es un día para celebrar, pero sí para recordar a la sociedad y el Gobierno que no todo es felicidad, que hay quienes pasan sus noches en vela y no conocen la paz”, remarcó.Salcedo Jiménez señaló que su lucha lacera al gobierno, que por eso las quiere callar, pero no les importa cuántas veces les cancelen las búsquedas en los cementerios de muerte, a ellas ya nadie las calla.Tras arribar al parque López, las integrantes del Colectivo hicieron un pase de lista ante el monumento a la madre y posteriormente soltaron un globo blanco que llevaban.