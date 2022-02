Madres de niños con cáncer recalcan importancia de detección oportuna

Madres de niños enfermos de cáncer hacen un llamado para la detección oportuna de los casos, recomiendan estar al pendiente de algún síntoma que un menor pueda presentar y acudir al médico.En el marco del día internacional de la lucha contra el cáncer infantil, la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC), llevó a los menores internados en el Hospital Infantil juguetes para reconocer la lucha que ellos llevan contra esta enfermedad.Sus madres, resaltan la importancia de prestar atención a la conducta y quejas de los niños.“Hay que ponerles más atención a los niños, yo trabajaba fuera de casa, no estaba con mi hijo, y su alimentación más que nada porque eso afecta. A mi hijo le dio dolor de huesos, espalda, los ganglios que según eran paperas, pero no, eran ganglios cancerígenos", comentó María del Carmen Ordaz, mamá de Jaime Said, de 15 años de edad con leucemia linfoblástica aguda.La lucha que pasan los niños se comparte con los padres, muchos viajan para recibir los tratamientos y deben buscar espacios para alimentarse y dormir sin descuidarlos, la mayoría tienen más familia que dejan para vivir prácticamente en el hospital.“Estamos aquí hace dos años en tratamiento, poco a poco con esta batalla que estamos viviendo. Ellos nos ven y uno no llora porque les da una fuerza, pero sí es triste verlos que los están punzadando, poniendo las quimios”, relató Carmen.La comunidad que hacen entre los pacientes y sus familiares, es lo que las ayuda, señala Míriam Ruiz Silva, madre de un niño de 4 años también con leucemia linfoblástica.“Ha sido un poco triste, la verdad, duro y vamos a salir adelante. Aquí dentro del hospital nos apoyamos si una no puede ir a alguna cosa, nos ayudamos y así le hacemos”.Es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, pero para los niños y madres que se atienden en el hospital pediátrico, la lucha es de todos los días.