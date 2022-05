Madres festejarán el día que sepan dónde están sus hijos

Madres, padres, hijos y familiares de desaparecidos en Xalapa marcharon desde el panteón de Palo Verde hasta el centro de la ciudad para exigir de nueva cuenta mayor actuación y resultados de las autoridades gubernamentales y de procuración de justicia, que permitan dar con el paradero de estas personas.Con pancartas, telas y lonas en las que expusieron los nombres de los no localizados, así como la fecha en que se les perdió la pista, cuestionaron la falta de sensibilidad de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Ejecutivo de Veracruz, para quienes a su decir los desaparecidos son un número más, a los que se siguen sumando más cada día.La actividad de protesta denominada "Marcha con las Madres de Personas Desaparecidas", partió poco después de las 10:00 horas de la entrada del cementerio, recorriendo parte de la avenida 20 de Noviembre, para luego tomar la calle Xalapeños Ilustres y Enríquez, hasta concentrarse en la Plaza Lerdo.En el recorrido se escuchaban coros como: "Desaparecidos, presentación", "Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos", "Si el gobierno buscara, a todos los encontraría", "Dónde están, donde están, nuestros hijos dónde están"; al tiempo que hacían sonar silbatos.La marcha fue custodiada por elementos de Tránsito del Estado y de la Policía Municipal, quienes dirigían el paso vehicular mientras los participantes recorrían las arterias viales de la ciudad; además por trabajadores de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), quienes darían fe del respeto a la libre manifestación.En entrevista previa a la marcha, María Magdalena Calte Hernández, madre de Alfredo Tlaxcalteco Calte, desaparecido el 3 de febrero de 2010, comentó que este día no es de celebración para ella, pues festejará el día que sepa dónde está su hijo."Me he ido (a buscarlo) a Jalisco, a La Guapota, aquí al panteón de Palo Verde. Yo le pido a las autoridades que tengan un poquito de consciencia, principalmente los ministeriales, que cuando vengan a depositar un cuerpo en el panteón que no lo vengan a depositar así no más", manifestó.Y es que cuestionó que únicamente los inhuman sin dejar una identificación o algo que dé pistas de que ahí están cuerpos sin identificar."Porque no tienen fechas, andan perdidos cuando vienen a buscar una fosa, que se lo pongan un poquito en el corazón de una madre, padre, hermano, tía (...) Que tengan un poquito de compasión y ya que los vienen a dejar en la fosa común, que les ponga un poquito de empeño y no los avienten así", pidió la mamá Alfredo, quien confesó que a raíz de su desaparición ha enfermado, sin que ello le impida seguir buscándolo.Por su parte, Esperanza Hernández Hernández, madre de Xóchitl Celeste Castañeda Hernández, desaparecida el 5 de febrero de 2013, afirmó que para ella será un avance en las investigaciones cuando le entreguen a su hija."No hay detenidos ni nada, yo siempre he dicho que a mi hija se la tuvo que haber llevado un conocido, alguien que ella conocía, mi hija es muy alta, 1.75 metros, es ilógico que alguien con poca fuerza la hubiese obligado. La Fiscalía nunca hizo llamadas, ni revisó las cámaras, no hicieron nada", indicó.Xóchitl Celeste, quien al momento de desaparecer tenía 25 años y actualmente tendría 33, dejó tres hijas "abandonadas" de 18, 15 y 11 años, a quien su abuela ahora cuida."Todos esos años de búsqueda han sido de puro dolor, sufrimiento y tristeza", definió la madre, quien participó en la marcha por las calles de Xalapa.