Maestros proponen volver a clases presenciales el próximo ciclo escolar

Los docentes veracruzanos no se oponen al regreso a clases presenciales, por el contrario, son los más interesados en hacerlo; sin embargo, las condiciones para ello no son las propicias, sobre todo porque no todos los que participan en el quehacer educativo están vacunados contra la pandemia del COVID-19, como es el caso de los alumnos y padres de familia.



En lo anterior coincidieron dirigentes de organizaciones magisteriales, tanto del sistema federal como del estatal, quienes señalaron que aun cuando el semáforo epidemiológico ha estado en verde por más de cuatro semanas, se siguen registrando contagios de coronavirus en diversos puntos de la entidad.



Entrevistados por separado, los dirigentes magisteriales señalaron también que muchas de las escuelas, en estos momentos, no están en condiciones para ser utilizadas, ya que fueron vandalizadas y no cuentan con equipos y materiales didácticos para que los alumnos puedan recibir sus clases.



De igual manera, en una consulta realizada a los docentes en torno a esta medida impuesta por el gobierno del estado para retornar a clases presenciales este lunes 24 de mayo, el 85% de los maestros expresaron su negativa. Se planteó el retornar a clases hasta el próximo ciclo escolar con la intención de preservar la integridad de los alumnos y de los maestros, indicaron.



Lázaro Medina Barragán, secretario general de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, expuso que los maestros son los más interesados en retornar a clases presenciales, porque en el contexto de la educación a distancia, se ha extendido la jornada laboral de las y los docentes.



“Casi podría decirse que trabajan de sol a sol, porque tienen que formar grupos en todo el día para para acomodarse a las posibilidades de comunicación de los alumnos desde sus hogares; siempre hay dos, tres o cuatro alumnos por familia y tienen que compartir el internet o el teléfono o el medio que tengan para comunicarse con sus maestros y eso los obliga a trabajar de manera incansable”, agregó.



Además, los costos del internet y la electricidad están saliendo del peculio de los maestros y cuando llevan tareas a las comunidades donde trabajan, porque se da este caso también, los insumos para imprimir materiales, también tienen que adquirirlo ellos, terció Mario Hernández Sánchez, secretario general de la Sección 56 del SNTE.



Aunado a lo anterior, dijo, como sucede cuando hay una comunicación vía internet, rompe de alguna manera la invasión a su privacidad, de ahí que somos los más interesados en regresar ya a clases.





Piden condiciones sanitarias, físicas y estructurales para volver



A su vez, Eliseo Islas Chagoya, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de Telebachillerato y Servicios Educativos (SITTEBA) y presidente del Sindicato Independiente Nacional al Servicio de la Educación (SINSE), expuso que planteó a los agremiados regresar a las aulas cuando cuenten con las condiciones necesarias “para no exponer a los alumnos, y estos a sus padres o familiares, a un contagio del SARS-CoV2”.



“Se ha pedido a los padres de familia que se informen, el magisterio está dispuesto al retorno a clases presenciales hasta que se cuenten con las condiciones sanitarias, físicas y estructurales para ello, pues se trata de un acto de responsabilidad”, añadió.



Señaló que en una consulta que se hizo a sus agremiados, el 85% de ellos, expresaron su negativa de regresar a clases presenciales este 24 de mayo y propusieron que se haga hasta el próximo ciclo escolar con la intención de preservar la integridad de los alumnos y de los maestros.



En tanto, Gerónimo Polo Navarro, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México (SITEM), Sección Veracruz, estableció que es necesario que las autoridades educativas veracruzanas garanticen la dotación de los servicios públicos para todas las escuelas, porque hay una gran mayoría que carecen de agua potable y sanitarios salubres.



“Retornar a clases en estas condiciones y con la pandemia aun presente, provocaría que el virus de nueva cuenta se propagara entre la población en general, como está ocurriendo en el estado de Campeche, trayendo consigo una nueva ola de contagios, de la cual sus resultados serían muy desastrosos para todos”.

En ese tenor, los dirigentes sindicales consultados, consideraron oportuno que las autoridades gubernamentales atiendan este llamado y se prorrogue para el siguiente ciclo escolar el regreso a clases presenciales, ya que ello garantizaría que el virus está totalmente liquidado o al menos, ya más veracruzanos estarán vacunados contra el COVID-19.