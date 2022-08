Mafe Walker y su manager quedan mal tras su visita a antro de Veracruz Puerto

El fin de semana pasado se presentó en un club nocturno del Puerto de Veracruz la colombiana viral Mafe Walker, conocida no hace por su “capacidad” de hablar con y como alienígenas.Durante su estancia, dragqueens que trabajaban en el sitio a donde llegó Walker la acusaron, a ella y a su manager, de una supuesta extorsión y mostrar actitudes prepotentes.“La Walpurgis”, una de las dragas que trabajan en el sitio, denunció vía redes sociales que el manager de la influencer, Rodrigo Fragoso, “extorsionó antes del show para cobrar más de lo que había acordado, discriminando al staff”, por lo que la draga consideró esta visita al centro nocturno del Puerto como “el invitado más naco que hemos tenido”Según la quejosa, además de exigir vuelos caros, Mafe Walker y su manager pidieron ser recogidos en camioneta y que se les cambiara de hotel; ya en el sitio, la influencer exigió que el camerino no fuera compartido sino únicamente usado por ella.Expuso que, además de dicha prepotencia, influencer y representante no dejaron de quejarse por las bebidas que les ofrecieron en el sitio, así como exigir la suma de 15 mil pesos y amenazar que de no dárselos se retirarían sin dar ningún tipo de show."(El show) duró menos que un pedo... no llevaba preparado nada y estaba desesperada por no saber qué decir después de los primeros 10 segundos de hablar como pendeja. Una falta de respeto al escenario y al mundo del espectáculo”, sentenció la draga.Sin titubear, “La Walpurgis” calificó la actuación de esta influencer con un producto mediocre."Fueron varias horas de discusiones, extorsiones y malos tratos; nos vio con asco, prepotencia y soberbia. Fueron los PEORES invitados de la historia de la vida nocturna en Veracruz", concluyó, visiblemente molesta.