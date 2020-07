Magistrada aclara que dichos no fueron contra Expresidente del Tribunal Superior de Justicia

Xalapa, Ver. a 17 de julio de 2020

Atentamente



Dra. Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros

Magistrada de la Sexta Sala en Materia de Familia

del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Psicólogo Joaquín Rosas GarcésDirector de “Al Calor Político”PRESENTEApreciado psicólogo:Por medio del presente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3°, 4°, 6° y demás relativos de la Ley Reglamentaria del Artículo 6°., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica, le pido se aclare la nota que se publicó el día diecisiete de julio, en la columna “Al pie de la letra” a cargo del distinguido periodista Raymundo Jiménez.Con relación a la publicación, en su prestigiado medio, expongo lo siguiente:Cuando fue designado el magistrado Edel Humberto Álvarez Peña, también se nombraron magistrados a Fernando Arturo Charleston Salinas, Gladys de Lourdes Pérez Maldonado y Víctor Manuel César Rincón.En ese entonces, la suscrita expresó que ahora “cualquier… puede ser magistrado”, sin precisar nombre alguno; sólo agregué que por lo menos el currículum fuera verdadero, porque se comentaba que el de la licenciada Gladys de Lourdes Pérez Maldonado, era mentira.Yo jamás hice el señalamiento en contra del Magistrado en Retiro Edel, quien es un caballero y conozco su trayectoria profesional en cargos tan relevantes como el de Director General del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías del Estado, asimismo fue Presidente Municipal de Coatzacoalcos, Veracruz, llevando a cabo una eficiente y reconocida gestión, lo que me consta, toda vez que yo fui también Juez Segundo de Primera Instancia en Coatzacoalcos, Veracruz, donde cuento con numerosas amistades.En virtud de que se interpretó indebidamente, que mi expresión fue en contra de mi distinguido y estimado amigo Magistrado en Retiro Edel Humberto Álvarez Peña, para reparar en parte el agravio aclaré que yo no me referí a él, y en uso de mi autonomía de la voluntad, decidí proponerlo como Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia.Bajo protesta de decir verdad, afirmó que no recibí ninguna orden por parte del entonces Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, insisto que fue una decisión que tomé voluntariamente y sin presión alguna.Aclaro que esa expresión, fue para otra persona que careciendo de méritos fue designada consejera y posteriormente magistrada.Hago hincapié que siempre he defendido y pugnado por la carrera judicial, pues en la institución no debe tener cabida la improvisación, el arribismo y la mediocridad, se requieren servidores judiciales distinguidos por su capacidad profesional, honestidad y honorabilidad, con pleno conocimiento de la ciencia jurídica, y con valores éticos y morales.Por ello deben coincidir en el juzgador además del dominio de la ciencia jurídica, la imparcialidad y la honradez, debe estudiar y valorar en forma exhaustiva las pruebas recibidas, exponer en la sentencia sus razones con sencillez y claridad y respetar su compromiso con la justicia y la equidad, al margen de presiones externas y de la improvisación, porque para desempeñar la noble tarea de juzgar se requiere la experiencia que sólo se adquiere a través de la carrera judicial.Es necesario que los ciudadanos recobren la credibilidad y la confianza en la impartición de justicia, y esto sólo se logrará mediante la independencia y autonomía del Poder Judicial y la consolidación de la rectitud, integridad, experiencia profesional y ética judicial de todos sus integrantesAgradeciendo sus atenciones, le reitero mi respetoy las seguridades de mi consideración más distinguida.