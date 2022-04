Magistrada Concepción Flores logra amparo contra su remoción de Sala

La magistrada visitadora Concepción Flores Saviaga consiguió el amparo y protección de la justicia federal contra el cambio de adscripción, tras haber sido removida de la Octava Sala del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz.Por acuerdo publicado este 18 de abril, el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz resolvió el amparo indirecto 843/21 promovido por Flores Saviaga contra la “ausencia de objetividad y falta de consentimiento en el cambio de adscripción”, ejecutado el 13 de septiembre de 2021.En aquel mes, personal del Poder Judicial despojó a Flores Saviaga de su oficina y su equipo de la 8ª Sala de lo Familiar y adscrita como visitadora, a lo cual la togada anunció continuar su pelea en tribunales.En respuesta al desalojo, el pasado 8 de octubre de 2021, Flores Saviaga promovió el juicio de amparo indirecto 843/21 ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz ante una presunta violación a sus derechos protegidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución.El pasado 12 de abril (pero publicado este lunes por el asueto de Semana Santa), el Juzgado 18º determinó proteger a Flores Saviaga contra actos del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, del Contralor del Poder Judicial del Estado de Veracruz y contra la Presidenta de dicha Soberanía y presidenta del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, Isabel Inés Romero Cruz.Consultada al respecto por alcalorpolitico.com, la misma Flores Saviaga refirió que a partir de este momento el Poder Judicial de Veracruz debe cumplir con la resolución del Juez 18º de Distrito, aunque no descartó que la parte demandada recurra a impugnaciones para no acatar el fallo.“Seguramente van a apelar. Van a hacer el recurso de revisión a la sentencia para darle largas a mi asunto pero ya denuncié la repetición del acto reclamado y con esto se acredita. Yo lo que pido es que me respeten mi derecho de adscripción que gané por un amparo. Y ese amparo lo gané por violencia sistemática de la igualdad de derechos de hombres y mujeres”.