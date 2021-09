Magistrada Concepción Flores quería el cambio a visitadora: Presidenta del TSJ

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Consejo de la Judicatura del Estado, Isabel Inés Romero Cruz, afirmó que a su homóloga, Concepción Flores Saviaga, quien fue removida de la Sala Familiar, “no le asiste la razón”.Ante los señalamientos de la togada, en los que acusó que fue ilegal su cambio de adscripción a una Visitaduría, la titular del Poder Judicial de Veracruz expuso que ella estaba buscando realizar visitas.“No crean en todo lo que ella comenta, es totalmente falso. A la Magistrada se le cambió de adscripción a una Sala de Visitaduría donde ella precisamente andaba pidiendo ir a hacer visitas. Es una excelente Magistrada y no tenemos nada como se escucha en los medios”, expresóLuego de encabezar la Guardia de Honor ante el "Padre de la Patria”, Miguel Hidalgo y Costilla en el Parque de Los Berros, cuestionó a los medios por “creerle” a Flores Saviaga, quien ha insistido que debía permanecer en la Sala Familiar.“Si ustedes se lo creen, ni modo, allá ustedes. Pero la verdad es que ella está muy bien, no le asiste la razón. Se pueden hacer los cambios en el TSJ, se pueden adscribir los magistrados a cualquier sala”, insistió.Cabe recordar que a principios de septiembre, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial aprobó su cambio, designando como titular de la Octava Sala en Materia Familiar a Lizbeth Hernández Ribbón, quien antes era Magistrada del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.Por otro lado, sobre la inhabilitación de su antecesora, Sofía Martínez Huerta, Romero Cruz acotó que ese es otro caso, “ya ese tema se superó y no tengo que manifestar al respecto”.Acotó que las denuncias sobre presuntos desvíos de recursos del Fondo Auxiliar, durante la administración de la expresidenta, “están por ahí, será la autoridad correspondiente quien tenga que responder, no nosotros”.