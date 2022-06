Magistrada Concepción Flores Saviaga podría regresar como titular de la Sala Octava

La magistrada Concepción Flores Saviaga, quien el año pasado fue removida de la Presidencia de la Octava Sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y reasignada como magistrada visitadora, está a punto de ganar el amparo que promovió ante la justicia federal y podrá regresar a su lugar de adscripción.Dijo que el Juez del Juzgado Decimoctavo del Poder Judicial de la Federación con sede en esta ciudad de Xalapa, en el mes de abril de este año le concedió el amparo y la protección de la justicia federal ante las violaciones a sus derechos humanos y a sus garantías jurisdiccionales al haberla quitado de la Octava Sala.Expuso que el Juez solicitó al Poder Judicial de Veracruz que motive y fundamente por qué fue removida de la Octava Sala y hasta el momento no ha respondido nada. Dijo que está a la espera que la justicia federal concluya el caso para que pueda regresar a la Octava Sala del TSJ.Asimismo, dijo que en agosto cumple 70 años de edad y a pesar de que la magistrada del Tribunal Superior de Justicia, Isabel Inés Romero Cruz, ha dicho que se le aplicará el retiro forzoso, dijo que no se irá porque la magistrada es inamovible.Aseguró que la reforma constitucional del año 2017 que obliga a los magistrados retirarse del cargo al cumplir 70 años, no aplica para ella ni tampoco se le puede aplicar con retroactividad en su perjuicio.