Magistrados del TEJAV obtienen suspensión contra el nuevo Tribunal Administrativo

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) concedió una suspensión a los magistrados del extinto Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV) para que no sean cesados de sus cargos y continúen en funciones.Lo anterior como parte de la controversia constitucional 266/2022 que promovieron ante el máximo tribunal del país.Por esta razón, los magistrados Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez, Pedro José María García Montañez, Luisa Samaniego Ramírez y Estrella Alhely Iglesias Gutiérrez continuarán en funciones hasta que se resuelva si es constitucional la extinción del TEJAV.Además, la Corte determinó que los nuevos magistrados del recién creado Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV), Leticia Aguilar Jiménez, Rosalba García Salazar, Diana Aróstegui, Jaziel Cabrera Pacheco, Roberto Sigala Aguilar y Rubén Hernández Mendiola, no podrán asumir funciones.Y es que los magistrados del TEJAV promovieron la controversia contra el decreto que reformó el artículo 67 de la Constitución Política del Estado y su publicación en la Gaceta Oficial con número extraordinario 502 de fecha 19 de diciembre del 2022.“Por lo tanto, con el objetivo de preservar la materia del juicio, que como se dijo en párrafos que anteceden, constituye la finalidad de esta medida cautelar, procede conceder la suspensión para el efecto de que las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz no sean cesados de sus funciones, es decir, continúen en la función que les compete y como consecuencia intrínseca de lo anterior, no sean sujetas de la indemnización por terminación de funciones que establece la disposición transitoria”, dicta la suspensión.En su fallo los ministros establecieron que los magistrados del TRIJAEV no podrán asumir funciones mientras no exista una sentencia definitiva en este asunto:“(…) concede la suspensión para el caso de que durante el trámite de la presente medida cautelar se haya realizado la designación de las o los magistrados que hace referencia el decreto impugnado, estos no ejerzan el cargo ni entren en funciones hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto, a fin de preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente los bienes jurídicos que el actor estima vulnerados y, para que, de ser el caso, la sentencia puede ejecutarse eficaz e íntegramente”.Igualmente se concedió la medida cautelar contra el artículo séptimo del decreto para que no se suspendan de manera indefinida los plazos procesales de los asuntos tramitados ante el TEJAV.Cabe destacar que la Corte aún no ha decretado una sentencia definitiva en torno a la controversia, por ello la suspensión otorgada todavía puede modificarse o revocarse.Al proceder ante la Suprema Corte, los magistrados del TEJAV acusaron que el Congreso de Veracruz “vapuleó la autonomía e independencia” del Tribunal, además del derecho de acceso a justicia administrativa de la sociedad veracruzana.“(…) toda vez que durante la tramitación del presente controvertido se impedirá a los habitantes del estado contar con un tribunal autónomo, imparcial e independiente ante el cual dirimir sus diferencias frente a la administración pública estatal y municipal; resultando imposible el resarcimiento del daño al momento de dictar la sentencia correspondiente”.Además, los magistrados acusaron que el decreto incluye una “amenaza” del Congreso para aparte de atentar contra la independencia del TEJAV: “ya sea por la vía de su cese o en su caso mediante el inicio de algún procedimiento sancionador que concluya en su destitución”.La suspensión otorgada por la Suprema Corte no frena la extinción del TEJAV, ni las adecuaciones para la extinción del tribunal, tampoco el plazo de 60 días para iniciar el proceso que dé cumplimiento al decreto mencionado, así como la transferencia de los bienes del TEJAV al TRIJAEV, según determinaron los integrantes de la Comisión de Receso Norma Lucía Piña Hernández y Javier Laynez Potisek.En octubre pasado los diputados del Congreso del Estado aprobaron la extinción del TEJAV y la creación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV), a propuesta del presidente del diputado Juan Javier Gómez Cazarín.Además, el 20 de diciembre, el pleno de la Legislatura designó a los integrantes del nuevo Tribunal y la Mesa Directiva les tomó protesta. En dicha sesión se discutió el proyecto que extinguió formalmente los lineamientos internos del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV) y creó en su lugar la Ley Orgánica del TRIJAEV.Durante la discusión diputados del PAN criticaron a quienes serían “premiados” con una magistratura. Particularmente, el legislador del blanquiazul, Miguel David Hermida Copado, criticó la designación de Roberto Sigala Aguilar, ex magistrado presidente del Tribunal Electoral de Veracruz.