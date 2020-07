Magistrados "renuncian" a su reelección por 5 años; Congreso no iba a ratificarlos

La Junta de Coordinación Política del Congreso local determinó no ratificar en el cargo a los cuatro magistrados del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura que concluirán cargo el próximo 30 de julio; según los diputados no garantizaban la impartición de justicia completa, pronta, expedita e imparcial, por lo que no serían ratificados por cinco años más.



Se trata de los magistrados Gladys de Lourdes Pérez Maldonado, Fernando Charleston Salinas, Edel Humberto Álvarez Peña y Víctor Manuel César Rincón. Cabe recordar que los magistrados tenían derecho a un periodo más de cinco años.



Días antes, la magistrada Gladys de Lourdes Pérez Maldonado y los magistrados Edel Humberto Álvarez Peña, Fernando Arturo Charlestón Salinas y César Rincón hicieron saber intención de declinar este Derecho, aunque inicialmente buscaron hacerlo efectivo.



A ellos se suma la vacancia de las magistraturas Dorantes Romero y Marco Antonio Lezama Moo, a quienes se les impuso el retiro forzoso por haber cumplido 70 años



Por lo cual, ahora el gobernador Cuitláhuac García Jiménez deberá enviar al Congreso del Estado 6 propuestas para su ratificación.



Cabe destacar que los magistrados fueron nombrados a propuesta del entonces gobernador Fidel Herrera Beltrán el 30 de julio del 2010.



En el acuerdo de la Jucopo en el que se analizaba la ratificación del magistrado Víctor Manuel César Rincón, se estipula que si bien el Consejo de la Judicatura emitió un dictamen favorable en relación con su permanencia, ello resultaba insuficiente para decidir que conservara el puesto jurisdiccional.



Además de que no existe constancia de que posea cédula profesional como licenciado en Derecho, únicamente se incluyó una copia simple de su título profesional en esta carrera.



“Sin perjuicio de la excelencia que él mismo ha procurado en la actualización, capacitación y profesionalismo a través de múltiples cursos, congresos, talleres, diplomados, conferencias e inclusive la actividad docente, lo cierto es que en nada abonan si no se haya evidencia en el expediente relativa a la justificación del cumplimiento cabal de un de los requisitos constitucionales para ocupar el cargose de magistrado del Poder Judicial del Estado”, se precisó.



Por cuanto hace a la magistrada Gladys de Lourdes Pérez Maldonado, se señala que su permanencia en el TSJ no garantiza a la sociedad contar con servidores públicos idóneos que aseguren una impartición de justicia completa, pronta, expedita, imparcial y gratuita.



En el acuerdo se expuso que ella estuvo inactiva casi dos años, es decir, durante todo el periodo que estuvo adscrita únicamente realizó una única visita a un sólo juzgado.



La Junta de Coordinación Política utilizó el mismo argumento de Pérez Maldonado para no ratificar al magistrado Fernando Arturo Charlestón Salina, detallando que durante todo su período como magistrado, de los 644 cursos que el PJE ofreció de actualización, capacitación, formación y profesionalismo, él acudió únicamente a uno.



“Lo que representa aproximadamente el 0.2 por ciento de la totalidad de los cursos impartidos por el aludido Poder Judicial”.



Además, se agrega, sólo exhibió un reconocimiento a su labor otorgado por el Ayuntamiento de Xalapa y un diploma por haber realizado otro curso, esta vez, a distancia.



Además, los diputados locales decidieron retirar forzosamente de sus magistraturas a Dorantes Romero y Marco Antonio Lezama Moo, por haber cumplido 70 años.



Por ello quedan seis vacantes en el Poder Judicial, por lo que al decretarse las ausencias definitivas el gobernador Cuitláhuac García Jiménez tendrá que enviar al Legislativo las seis propuestas para cubrirlas.