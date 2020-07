Las ventas de Vitacilina se dispararon entre los oponentes del presidente Andrés Manuel López Obrador este miércoles, luego de comprobar el éxito diplomático que significó la visita de Estado a la Casa Blanca. Recibido con respeto a su investidura por el presidente Donald Trump, el jefe de Estado mexicano puso –yo diría que repuso- el nombre de México en alto, con dignidad, mesura, madurez política y talento diplomático.



Por unas horas, Andrés Manuel tuvo encima la mirada atenta de más de 30 millones de mexicanas y mexicanos que viven en Estados Unidos, expulsados de su tierra por décadas de políticas neoliberales que les cerraron oportunidades en su propio país.



Y desde México, más de 100 millones más compartimos la misma expectativa esperanzada. Fue una especie de hacer a México respetable otra vez –Make Mexico Respectable Again-, parafraseando el lema de campaña del presidente estadounidense de hacer a América grande otra vez.



Vimos lo que hace dos años era impensable: la Bandera de México orgullosa en el Jardín de las Rosas, a unos pasos del Salón Oval, con el Presidente Trump hablando bien de nuestro Presidente y de nuestros paisanos. Un éxito que reitera lo ya sabido: el respeto se gana y Andrés Manuel se ganó el de Donald Trump.



Dos cosas de las que se ha hablado muy poco de esta visita y que me llamaron la atención fueron las siguientes:



Por un lado, el tiro de gracia a la faramalla del avión presidencial –el que no tenía ni Obama- que, ya quedó demostrado, nunca fue necesario, ni justificado, ni oportuno y que fue siempre una fantochería frívola, insultante para el pueblo.



Con sus escalas en Atlanta, de ida y en Miami, de regreso, el Presidente se movió seguro por los cielos de México y Estados Unidos en vuelos comerciales, rodeado de pasajeros comunes, llegando a tiempo a sus compromisos.



Y por otro lado, el lamentable espectáculo de algunas y algunos aquí en México, cuya identificación con proyectos políticos contrarios a la Cuarta Transformación los llevó a la aberración antipatriótica de mantener los dedos cruzados a la espera de que la visita fuera un fiasco.



Su ardiente deseo de ver fallar a Andrés Manuel es más fuerte que cualquier resquicio de solidaridad con la causa común de todas y todos los mexicanos, dibujando de cuerpo entero su hipocresía.



De pena ajena. Y como no hay que desearle mal a nadie, yo les deseo pronta recuperación con la Vitacilina.