Maltrata no sabe sobre reubicación de caseta de Fortín que Cuitláhuac anunció

El Ayuntamiento de Maltrata informó desconocer sobre el supuesto acuerdo que el Gobierno de Veracruz tuvo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para reubicar la caseta de peaje 045 de Fortín a los límites con Puebla, “después de las bajadas de Maltrata”.En comunicado, la Alcaldía señaló que las recientes declaraciones del gobernador Cuitláhuac García provocaron incertidumbre, pues no han tenido reunión alguna ni informe al respecto.Y es que según el mandatario, ya se trató la vialidad del proyecto con la SCT y “dijeron que sí”, acordando mover la caseta “fuera de Orizaba y de Fortín, en una recta después de las bajadas de Maltrata”. No obstante, también señaló que tendrían que revisar el estatus jurídico de los terrenos donde la colocarían.Ahora, en comunicado, el Ayuntamiento de Maltrata dio a conocer que desconoce cualquier plan de reubicación.“Manifestamos que el cuerpo edilicio de este Ayuntamiento no ha tenido ninguna reunión con Gobierno del Estado, de igual forma no se ha recibido notificación u oficio alguno de este tema”.“Por lo que como servidores públicos agendaremos una cita con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez para tratar esta situación exponiendo la incertidumbre que ha generado esta declaración. Como administración siempre buscaremos el bienestar de los maltratenses”, informaron.Este lunes, el Consejo Coordinador Empresarial de Orizaba se pronunció escéptico sobre la reubicación, señalando que “hasta no ver, no creer”