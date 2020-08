Maltratan a grupo ciudadano en su lucha contra el COVID, en Córdoba

Pese a que Córdoba es uno de los municipios marcados como foco rojo por Coronavirus, el Grupo de Emergencia COVID-19, de la zona conurbada Amatlán de Los Reyes-Córdoba-Fortín, paró labores ante la intolerancia de algunas personas y 'agresiones'.



Luis Chávez, miembro de este grupo civil, señaló que pasajeros del Transporte Público se rehúsan a cooperar con las normas y que, en vez de tomar las medidas como un bien común, reaccionan de forma hostil ante las medidas sanitarias.



Detalló que los mismos conductores de las unidades de pasajeros no cooperaban para llevar a cabo la disposición oficial de llevar las unidades al 50 por ciento de su ocupación, entre otras medidas.



Este grupo que inició labores el 30 de julio con la desinfección de 250 taxis, 150 autobuses, 40 camiones de carga, incluyendo tráileres, 2 ambulancias del sector salud y 45 autos particulares, terminó su jornada y dijo que lo hacen para evitar confrontaciones, pero lamento la actitud de la ciudadanía, al no tomar conciencia del grave riesgo que enfrentamos todos ante esta pandemia.



Recalcó que la actitud de algunas personas no sea proactiva ante la pandemia que se vive, donde entre todos deberían poner su grano de arena, para que no se propaguen más los casos.



Al terminar sus actividades anti-Covid19, reportaron que con la ayuda de diversos sectores de la sociedad como profesionistas, médicos, enfermeras, periodistas, empresas transportistas, taxistas, industriales, empresarios de todos los giros comerciales y sectores productivos se lograron desinfectar más de 3 mil unidades, en las cinco jornadas que realizaron, con más de 300 litros de peróxido de hidrógeno.



Al preguntarle si este paro de labores será sólo por hoy, dijo que lo más seguro es que sea de forma definitiva, porque lo que menos quiere es la confrontación.