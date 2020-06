Maltratan a personal que atiende COVID-19 en Hospital Regional de Veracruz

Personal de las unidades de atención a COVID-19 en el Hospital de Alta Especialidad de la ciudad de Veracruz denunciaron abusos y maltrato por parte de una anestesióloga, quien incluso les ha faltado el respeto frente a los médicos de Cuba que llegaron para apoyar durante la pandemia.Mediante un oficio con fecha del 11 de junio, dirigido al recién nombrado director del Hospital Regional, Avelino Guardado Sánchez, los trabajadores demandan una investigación contra la médico Violeta Parra.“No podemos seguir permitiendo abusos, gritos y faltas de respeto a nosotros y a esta institución, llamándonos ignorantes. Ya que no nada más afecta nuestro ser sino también la de los pacientes y extranjeros (cubanos), los que también se dieron cuenta del mal actuar y falta de ética por parte de la anestesióloga”, dice el documento.El personal médico afirma que la mala educación y prepotencia de Parra afecta su trabajo y la atención a casos de COVID-19, ocurriendo un caso de maltrato apena este martes 9 de junio, lo que conocieron el Subdirector de turno y la supervisora de Enfermería.“Le apostamos a un trabajo en equipo multidisciplinario, respetuoso y participativo, respetando categorías. No debemos permitir más esto, de por sí estamos trabajando bajo un estrés laboral”.Advierten que no permitirán una ofensa más y de continuar la situación, acudirán ante instancias de derechos humanos y laborales, procediendo incluso penalmente.