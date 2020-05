Mamás agradecerán que este Día de la Madre, cuides su salud: SS Veracruz

Autoridades sanitarias del Estado, exhortaron a los comercios y población de Poza Rica, Coatzacoalcos, Veracruz, Boca del Río y Xalapa, que se apeguen a las instrucciones sanitarias, ya que son los puntos de mayor contagio y con altos índices de Coronavirus en los últimos días.



“Por favor, ayúdennos a cuidarlos, quédense en casa, no salgan si no tienen que hacerlo; asignen a alguien que haga las compras y pagos importantes y que esta persona salga con las protecciones necesarias”, expresaron durante el informe diario sobre el desarrollo del COVID-19 en la entidad.



De igual modo, revelaron que los casos positivos de coronavirus que se dieron a conocer el jueves, viernes y este sábado, son personas que se contagiaron los últimos días de abril y los primeros de mayo.



Por lo que coincide exactamente con el fin de semana del 29 de abril y domingo 3 de mayo, “cuando se vio a algunas personas saliendo a las calles y desatendiendo las recomendaciones que aquí hemos repetido desde hace casi 2 meses”.



Esto se debe, señalaron, a que en esas fechas la gente salió de sus casas a festejos o a hacer compras y es en estos días cuando se cumple el tiempo de incubación, ya que pueden transcurrir algunos días hasta que se sienten los primeros síntomas.



“Esto es lo que no nos debe volver a pasar, nada de confiarse en el momento más importante, en la etapa crucial de Veracruz donde se están disparando los casos”, asentaron.



Ante ello y a unas horas de la celebración del Día de las madres, insistieron en el llamado para que no se hagan fiestas o reuniones, que pudieran provocar algún tipo de aglomeración.



“Sus mamás agradecerán que este 10 de mayo, ustedes se preocupen más por su salud y la de sus familias, cuídenlas y celebren su vida, pero con una llamada o video llamada, es el método más seguro para ellas, esto principalmente para quienes viven distanciados de ellas”.



Refirieron que para quienes no tienen la fortuna de tener a sus mamás en los hogares, pueden demostrar su cariño de otras formas y esperar al festejo hasta el 10 de julio.



Para finalizar, se reiteró el llamado a los comercios no esenciales para que se apeguen a la instrucción sanitaria; “pueden incluso ofrecer servicio a domicilio, porque comprendemos el impacto económico que esta medida tiene, se trata de sumar entre todos para que los enfermos sean menos”.