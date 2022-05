Manatí murió en Acuario de Veracruz y lo intentaron ocultar, acusa Cuitláhuac

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, hizo una “última llamada” al Consejo Administrativo del Acuario de Veracruz para que explique la muerte e incineración de un manatí en sus instalaciones.Entrevistado este lunes en el World Trade Center (WTC), previo al festejo del Día del Maestro, el Mandatario reveló imágenes del cadáver del manatí, el cual se intentó incinerar en el interior del Acuario.Ante la negativa para dar una explicación a la opinión pública y al Estado respecto a la muerte del manatí y el intento de desaparecer el cadáver de manera ilegal, el gobierno podría “proceder con otras medidas”, advirtió el Gobernador.“Esta es la última llamada que se les hace para que le digan a la opinión pública por qué se les murió un manatí, por qué lo ocultaron y por qué intentaron deshacerse del cadáver de manera ilegal, es la última llamada, esperamos tener respuestas, algo también que digo, definitivamente tenemos que tomar cartas en el asunto y tendremos que proceder con otras medidas”, dijo.De igual modo, sostuvo que por ello solicitaron el reporte e informe correspondiente pero hasta la fecha no les han otorgado ningún dato.“Ya que no lo dicen, voy mostrar las evidencias, falleció en sus manos un manatí, este es el cadáver del manatí que además de ocultarlo, intentaron deshacerse de él de manera ilegal, está incinerado como lo pueden observar, queremos que informen ya de manera particular qué sucedió con el manatí, por qué, por qué intentaron deshacerse de manera ilegal de él, esta investigación que se está realizando tiene más de un mes y esperábamos que existiera el comunicado, durante todo este tiempo lo han ocultado y ahora que se interviene, se les vuelve a insistir que presenten la información, sin embargo, vuelven a reiterar”, detalló.Es por lo anterior que el titular del Ejecutivo reiteró que éste es el “último” llamado a los responsables del Acuario de Veracruz para informar con la verdad, pues de lo contrario se podrían tomar “cartas en el asunto”, ya que además se han realizado marchas de ecologistas, así como ciudadanos que están pendientes del estado de los animales que se encuentran en ese inmueble.Asimismo, recordó que leyó el comunicado que el Acuario circuló el domingo, en donde en ningún momento da cuenta de lo antes expuesto, por lo que insistió en la necesidad de informar.Por otra parte, adelantó que se estudia la posibilidad de una reapertura “inmediata” del Acuario de Veracruz, ante la importancia que éste tiene en la economía de la zona y los comerciantes de la plaza donde se ubica.“La apertura la tenemos que hacer también, anunciamos que vamos hacer una reapertura en lo inmediato, anunciamos que vamos a buscar el mecanismo y espero que atiendan el llamado que hace la opinión pública de que digan qué sucedió ahí”, dijo García Jiménez.