Manatíes, delfines y nutrias del Acuario de Veracruz resintieron ausencia de visitantes

Durante los cinco meses que ha permanecido cerrado el Acuario de Veracruz, se han realizado actividades al interior del recinto para evitar estrés en las diferentes especies ante el cambio de movimiento, principalmente en los animales acostumbrados al contacto directo con personas.



De acuerdo con el médico veterinario Alejandro de la Rosa, los manatíes, delfines y nutrias, son los que resienten más la ausencia de visitantes, por ello, se realizan mecánicas de alimentación para mantenerlos en interacción.



"Se siente un ambiente diferente y nos hemos esforzado para ese ambiente no transmitirlo a nuestras especies, están acostumbrados a ver a los visitantes, también para ellos ha sido un cambio, así como hacemos enriquecimientos con manatíes, los hacemos con guacamayas, con nutrias, porque ellos visualmente ven a la gente, se entretienen y en el momento que les cierras y ya no hay nada, lo detectan y fueron observaciones que fuimos viendo", dijo.



En materia operativa, el recinto se mantuvo funcionando regularmente, no hubo recorridos, pero los chequeos médicos, inspecciones en los animales y alimentación, operó sin cambios.



"A pesar de que el Acuario cerró sus puertas seguimos operando, el área técnica las 24 horas del día están trabajando, sistemas de soporte de vida, nosotros como clínicos, biólogos y demás compañeros todos los días estuvimos viniendo, haciendo sesiones clínicas, chequeos de rutinas".



El Acuario de Veracruz, cerró desde el pasado mes de marzo, a partir de este 7 de septiembre, abrirá nuevamente sus puertas bajo las recomendaciones de sana distancia y aforo reducido.