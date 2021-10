Mandan a cuarentena a alumnos de Primaria de comunidad de Rafael Delgado

En cuarentena se encuentra la Escuela Primaria “Cuauhtémoc”, de Novillero Chico, municipio de Rafael Delgado, debido al incremento de casos de COVID-19 entre la población del lugar, alumnos y docentes, señaló el profesor Leoncio Macuixtle Macuixtle.Mencionó que son ocho menores los que en este momento se encuentran contagiados de Coronavirus, aunque tienen la sospecha de que pudieran ser más pero debido a que carecen de recursos, no se hacen los estudios para confirmar o descartar la enfermedad.Señaló que hay casos en los que el alumno y toda la familia han enfermado y por ejemplo, tiene a uno que en su casa se contagió su mamá, su abuelita y todos los niños.Añadió que esa colonia de Rafael Delgado se encuentra en semáforo rojo por el número de contagios de Coronavirus que hay y en cuanto se iniciaron las clases hubo profesores contagiados y lamentablemente a uno de ellos se le agravó la enfermedad y a la semana falleció.Comentó que por protocolo iniciaron cuarentena pero eso no significa que los niños se quedaron sin clases, ya que se continuaron a distancia y en los casos que tienen de menores que no tienen forma de trabajar a distancia, están acudiendo a dejarles la tarea a sus casas, manteniendo la sana distancia.Mencionó que lamentablemente ha visto que en esa comunidad se han hecho algunos eventos multitudinarios, como celebraciones religiosas, bodas, bautizos y hasta bailes pero la autoridad municipal, que es la que tiene facultad para detener esos eventos, no lo hace.Macuixtle Macuixtle señaló que la cuarentena en la escuela terminará el 20 de este mes, por lo que el siguiente ya regresarían a clases presenciales.