Manifestantes bloquean entrada a Coatepec, exigen justicia para familiares accidentados

Al acusar que la Fiscalía General del Estado (FGE) dejó en libertad al presunto responsable de un accidente automovilístico donde resultaron lesionados sus seres queridos, familiares de estos cerraron la circulación de la carretera Xalapa-Coatepec, a la entrada de este último municipio.Ahí, demandaron la presencia de la titular del organismo autónomo, Verónica Hernández Giadáns -quien no se ha presentado- a quien exigieron una revisión exhaustiva de las pruebas que aportaron contra la persona responsable del accidente.Los familiares recordaron que el accidente tuvo lugar el viernes sobre la autopista Coatepec-Xalapa entre un taxi y un vehículo particular, cuyo conductor manejaba aparentemente en estado de ebriedad.En el taxi iban precisamente los familiares de los manifestantes, entre ellos una menor de 5 años, que presenta desprendimiento de intestino, además de lesiones en cervicales.Además, indicaron que otro de los lesionados tiene un estado de salud crítico, al grado de necesitar respiración artificial.“La fiscal dice que no hay datos de prueba para vincularlo. Ayer se puso formalmente la denuncia y la Fiscal lo cita sin audiencia, para una supuesta imputación.“Es culpa de la Fiscal general por no poner gente que sepa el debido proceso, ya está el dato de prueba. Son lesiones que ponen en peligro la vida, que tardan mucho más de 15 días y no sabemos en qué estado vayan a quedar”, acusaron.Los familiares enfatizaron que la carpeta de investigación de la FGE está tan mal sustentada que a pesar de las condiciones de las víctimas sólo se limitó a pedir imputación en libertad para el conductor, que hasta este sábado, supuestamente se encontraba hospitalizado.El caso, acusaron, deriva en que presuntamente el conductor cuya identidad no se ha revelado, es un supuesto exservidor público.“Sin audiencia de los agraviados, la Fiscal tiene la obligación de representarlos y está representando al probable, que fue funcionario de Xico. Se sabe que fue regidor y pudiera haber alterado cualquier indicio considerando el estatus económico que tiene”, dijeron.Otra mujer, madre de uno de los lesionados criticó que en lugar de estar cuidando a su hijo, deba estar exigiendo que los fiscales hagan su trabajo, pues en su caso no le han dado audiencia a ella para manifestar la gravedad de las lesiones que presenta su ser querido.“La Fiscal quedó de que hoy me recibía para darle solución a esto, llego y no está. Mi hijo necesita cuidados especiales, necesita especialistas, está en el Hospital Civil”, indicó.Cerca del mediodía, acudieron funcionarios de Política Regional, con quien se negaron a llegar a acuerdos a menos que se presente en el lugar la Fiscal general.