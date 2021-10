Manifestantes dan portazo en evento de AMLO en Puebla

Este domingo, damnificados provenientes de Puebla, Tlaxcala, Veracruz e Hidalgo que no fueron censados tras el paso del huracán Grace, ingresaron a la fuerza al auditorio en Huauchinango, Puebla donde el presidente Andrés Manuel López Obrador daba un informe sobre los avances de la entrega de apoyos.A las 10:30 horas, un grupo de 300 personas lograron pasar los cuatro filtros que hay y pudieron ingresar a la fuerza al auditorio del recinto ferial de esta comunidad.El presidente López Obrador al ver la manifestación señaló que había inconformidad de organizaciones sociales como Antorcha Campesina a quien acusó de estar acostumbrada a que se le entregaran apoyos a ellos y cuyos líderes, señaló, los repartían algo que consideró que “no era justo”.“Hay inconformidad porque organizaciones sociales, Antorcha Campesina estaba acostumbrada a que se le entregará el apoyo de manera directa y ellos eran los que repartían o entregaban y no era justo, siempre se quedaban los líderes con los apoyos, ahora no será así, aunque haya gritos y sombrerazos, ahora será casa por casa y de manera directa.“También es importante decir que con el censo se entrega de manera directa y de manera rápida, sin demora, aquí en el caso Huauchinango y de esta región y de Puebla”.“Vamos a esperar...Nos van a dejar a hablar?”, dijo a los manifestantes.“¿Van a guardar silencio? ¿Van a guardar silencio?”.Luego que los ánimos se calmaron y hubo silencio, el Ejecutivo federal señaló que se entregarán apoyos para que mejoren su vivienda y también se van a entregar enseres, es decir camas como estufas, refrigeradores.“Todo que se escuche bien y que se escuche lejos, todo se va entregar de manera directa, sin intermediarios, o quieren ustedes que lo entreguemos a las organizaciones?”, preguntó.“¡Noooo!”, respondieron.“Se va a entregar de manera directa y lo va a entregar la Secretaría de la defensa Y estamos trabajando de manera coordinada con el gobierno del estado de Puebla”, señaló.El Mandatario federal señaló que pronto se darán actos públicos y “ya me gustaría que el Zócalo esté lleno el 20 de noviembre (Día de la Revolución Mexicana)”El presidente López Obrador les informó que se retiraba porque tenía otro evento en Apizaco, Tlaxcala , pero se quedaría Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Javier May, titular de Bienestar para escuchar sus demandas.Un día antes en Veracruz, López Obrador reconoció que existen algunas inconformidades en el censo realizado tras el paso de huracán “Grace” en comunidades de Veracruz, Hidalgo y Puebla.Al supervisar los avances de la entrega de apoyos en la entidad, el mandatario federal pidió a la población honestidad, nada de mentiras “y nada de chanchullos” si no fueron afectados por el fenómeno.“Hay, desde luego, alguna inconformidad, hay que atender a todos. Hay quienes dicen ‘no fui censado’, ‘no me tomaron en cuenta', hay que atenderlos. También este método es muy apegado a la realidad y si no hubo afectaciones, si no fueron damnificados pues no se les puede apuntar, no se les puede inscribir.“Tenemos que actuar con honestidad todos, nada de mentiras, nada de chanchullos, eso también hay que hacerlo a un lado”, pidió.Acompañado por el gobernador Cuitláhuac García, el presidente López Obrador instruyó a su gabinete ahí reunido a atender a la gente si tiene alguna inconformidad e “irlos a ver si no fueron tomados en cuenta”.Destacó que el censo de damnificados por Grace se llevó a cabo en 40 días y se han atendido a 45 mil 318 hogares, a quienes se les entregó de manera directa 35 mil pesos, lo que ha significado una inversión de mil 586 millones de pesos.Señaló que en sexenios pasados existía “la mala costumbre” de entregar los apoyos a diestra y siniestra a organizaciones, pero ahora, afirmó, es de esa manera.“Eso ya no funciona, ahora de inmediato lo que se hace es un censo; se va comunidad por comunidad, pueblo por pueblo, casa por casa y se levanta un censo para ver quiénes fueron afectados y en qué se les va a ayudar, nada de intermediarios.“Nada de que 'mándame las láminas porque soy de la organización Emiliano Zapata’ o ‘soy de la Antorcha Mundial y necesitamos despensas para entregar a la gente’, eso ya no, porque no llegaban los apoyos”, dijo.Sin embargo, pobladores de 87 comunidades de Veracruz denunciaron que no han sido censadas.Portando cartulinas con leyendas como “Perdí mi casa y no me apoyaron ¡Justicia!”, y “¡Queremos ayuda!”, afectados le pidieron su apoyo al delegado de programas sociales en la entidad, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien los escuchó.“Estamos solicitando audiencia a los Servidores de la Nación porque no censaron correctamente. Censaron solamente a los más allegados”, señaló Marina Martínez, quien dijo representar a damnificados.“Es su opinión”, contestó el superdelegado.“No es nuestra opinión, hay damnificados que en su momento no fueron siquiera censados, no fueron tomados en cuenta; fueron censados algunos que no tuvieron afectaciones”, señaló la representante.El superdelegado se comprometió a atender sus demandas, sin embargo, cuando la prensa le solicitó un posicionamiento sobre estas demandas evitó pronunciarse y señaló que el presidente López Obrador daría toda la información.