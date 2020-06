Manifestantes de Mariano Escobedo exigen reparación de daños tras desalojo en mayo

Pobladores de Loma Grande, Mariano Escobedo, acompañados por su representante legal, señalaron que buscan la reparación del daño que les causaron policías municipales y del estado durante el desalojo violento del pasado 23 de mayo, en donde debido al exceso de los policías uno de sus vecinos perdió el ojo y 41 de sus vehículos tuvieron destrozos.



Ramiro Páez Muñoz, Marco Antonio Vázquez Páez y Primitivo Muñoz, entre otros, así como el abogado Marco Antonio Medel de la Cruz, recordaron que en la fecha señalada acudieron a las inmediaciones de la Fiscalía con el fin de manifestarse en apoyo al entonces juez auxiliar de la comunidad, detenido injustamente al ser implicado en un doble homicidio.



Expresaron que acostumbran a ir familias completas porque así lo han hecho siempre, como cuando estuvieron en la Ciudad de México varios días cuando el hoy presidente del país convocó a esas movilizaciones.



Sin embargo, resaltaron, sin que hubiera disuasión ni diálogo y mucho menos ellos representaran un peligro, pues no estaban armados, fueron objeto de un desalojo brutal en donde policías golpearon a hombres y menores de edad, al grado de que un señor de nombre Gelasio perdió su ojo.



Resaltaron que hay videos que muestran el momento en que esa persona es rodeada por al menos cuatro policías, que lo golpean sin que en ningún momento opusiera resistencia, y tras recibir el toletazo en un ojo se fueron sin hacer caso a sus gritos pidieron ayuda y luego se lo llevaron detenido sin darle a él ni a nadie de los lesionados ninguna atención médica, por lo que el señor terminó perdiendo su ojo.



Agregaron que, para poder sacar a los 42 detenidos adultos y cuatro menores, los presionaron para que firmaran un documento en donde se desistían de pedir la reparación del daño; sin embargo, un arreglo de ese tipo es ilegal, pues no se puede pasar por encima de la justicia y los derechos de la población.



Sin embargo, indicaron que, aunque han recurrido a las autoridades estatales no han recibido ningún tipo de respuesta, por lo que llevaron su caso al senador Emilio Álvarez Icaza, quien el pasado 17 del presente presentó un punto de acuerdo, por lo que ahora piden que el Senado de la República dictamine al respecto y que la Comisión Nacional de Derechos Humanos atraiga su caso.